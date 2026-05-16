Свитолина выиграла супертурнир в Риме и миллион евро (видео)

Украинка и американка выдали конкурентный матч

В субботу, 16 мая, украинская теннисистка Элина Свитолина (№10 WTA) сыграла в финале турнира WTA 1000 в Риме (Италия). Соперницей украинки стала бывшая вторая ракетка мира Коко Гауфф (№4 WTA)

Что нужно знать

Свитолина и Гауфф впервые встретились на грунте

Элина взяла свой 20-й трофей в карьере

Украинка выиграла более 1 миллиона евро

Поединок, проходивший на центральном корте, завершился победой Свитолиной со счетом 6:4, 6:7(3), 6:2. Об этом сообщает "Телеграф".

Матч продлился 2 часа и 52 минуты. Свитолина исполнила два эйса, совершила 2 двойные ошибки и реализовала 6 из 15 брейк-пойнтов.

Статистика матча Гауфф - Свитолина

Элина выиграла свой 20-й титул на уровне WTA. Свитолина в 4-й раз победила Гауфф. Счет в личных встречах — 4:2 в пользу украинки. На кону поединка стояло чуть более 1 миллиона евро призовых (для победителя, — Ред.).

Отметим, украинка стартовала в Риме со второго раунда. На пути к финалу Элина обыграла Ноэми Базилетти из Италии — 6:1, 6:3, Гейли Баптист из США — 6:1, 6:3, Николу Бартунькову из Чехии — 6:2, 6:3, Елену Рыбакину из Казахстана — 2:6, 6:4, 6:4, а также Игу Швентек из Польши — 6:4, 2:6, 6:2.

Напомним, в начале мая 2026 года украинская теннисистка Марта Костюк выиграла свой первый "тысячник" в карьере. В финале украинка обыграла первую ракетку России. Кроме того, 16 мая украинка Даяна Ястремская завоевала свой первый трофей за последние 3 года.