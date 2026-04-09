Україна — Польща: розклад, трансляції та результати матчів Світоліної, Костюк та сестер Кіченок (відео)

Жіноча збірна України з тенісу розпочинає новий сезон у престижному турнірі для національних команд

У четвер, 9 квітня, відбулося жеребкування тенісного матчу кваліфікації Кубка Біллі Джин Кінг між збірними України та Польщі. У перший ігровий день за Синьо-жовтих зіграють лідери національної команди Еліна Світоліна та Марта Костюк.

Що потрібно знати

Україна зіграє з Польщею у кваліфікації престижного турніру

Синьо-жовті виставили найсильніший склад

За Польщу не зіграє лідер команди Іга Швьонтек

Про це повідомляє пресслужба Федерації тенісу України. В Україні всі ігри нашої команди безкоштовно покаже YouTube-канал Setanta Sports Ukraine.

Розклад, трансляції та результати тенісного матчу Україна — Польща (оновлюється)

П’ятниця, 10 квітня, початок ігрового дня о 17:00 за київським часом

Марта Костюк – Магда Лінетт

Еліна Світоліна – Катаржина Кава

Субота, 11 квітня, початок о 13:00 за київським часом

Людмила Кіченок/Надія Кіченок – Катаржина Кава/Мая Хвалінська

Еліна Світоліна – Магда Лінетт

Марта Костюк – Катаржина Кава

Нагадаємо, у 2025 році збірна України досягла свого найкращого результату на Кубку Біллі Джин Кінг. Українки дійшли до півфіналу, де поступилися Італії. Минулого сезону українки обіграли Польщу.