Україна — Польща: розклад, трансляції та результати матчів Світоліної, Костюк та сестер Кіченок (відео)
- Автор
-
- Дата публікації
-
- Автор
Жіноча збірна України з тенісу розпочинає новий сезон у престижному турнірі для національних команд
У четвер, 9 квітня, відбулося жеребкування тенісного матчу кваліфікації Кубка Біллі Джин Кінг між збірними України та Польщі. У перший ігровий день за Синьо-жовтих зіграють лідери національної команди Еліна Світоліна та Марта Костюк.
Що потрібно знати
- Україна зіграє з Польщею у кваліфікації престижного турніру
- Синьо-жовті виставили найсильніший склад
- За Польщу не зіграє лідер команди Іга Швьонтек
Про це повідомляє пресслужба Федерації тенісу України. В Україні всі ігри нашої команди безкоштовно покаже YouTube-канал Setanta Sports Ukraine.
Розклад, трансляції та результати тенісного матчу Україна — Польща (оновлюється)
П’ятниця, 10 квітня, початок ігрового дня о 17:00 за київським часом
Марта Костюк – Магда Лінетт
Еліна Світоліна – Катаржина Кава
Субота, 11 квітня, початок о 13:00 за київським часом
Людмила Кіченок/Надія Кіченок – Катаржина Кава/Мая Хвалінська
Еліна Світоліна – Магда Лінетт
Марта Костюк – Катаржина Кава
Нагадаємо, у 2025 році збірна України досягла свого найкращого результату на Кубку Біллі Джин Кінг. Українки дійшли до півфіналу, де поступилися Італії. Минулого сезону українки обіграли Польщу.