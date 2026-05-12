Збірну України тренуватиме чинний футболіст: Вацко розповів деталі (відео)

Як мінімум 2 українці увійдуть до тренерського штабу національної команди

Відомий український коментатор Віктор Вацко повідомив деталі призначення Андреа Мальдери головним тренером збірної України з футболу. Помічниками італійця стануть українські футболісти Тарас Степаненко та Володимир Єзерський.

Що потрібно знати

Мальдера незабаром очолить збірну України

Степаненко та Єзерський увійдуть до тренерського штабу Синьо-жовтих

Вацко назвав це рішення Андреа "неоднозначним"

Відповідний коментар Вацко дав на своєму YouTube каналі. За словами диктора, вибір Мальдери "дуже несподіваний і ризикований".

Українці, харизматичні в минулому футболісти, які добре знають гравців цієї збірної, розуміють футбол зсередини, які мали б доповнити тренерські скіли італійців у збірній. Я не знаю, чи правильно вирішив Мальдера, чи неправильно. Ніхто цього зараз не скаже, мабуть. Але чисто з логічного погляду, вибір цікавий і вибір грамотний. Віктор Вацко

Степаненко ще не завершив кар’єру. 36-річний опорний півзахисник на цей час представляє "Колос", за який він зіграв 4 матчі цього сезону.

Єзерський, своєю чергою, вже досить досвідчений фахівець. Колишній футболіст збірної України після завершення кар’єри працював помічником Руслана Ротаня в "Олександрії", Мирона Маркевича у "Карпатах", Дмитра Михайленка у збірній України U-19 та Унаї Мельгоси у молодіжній збірній України. Також Єзерський очолював юнацькі команди України U-17 та U-18.

Нагадаємо, у квітні 2026 року Сергій Ребров залишив посаду головного тренера збірної України. Під керівництвом Реброва наша команда не змогла кваліфікуватись на ЧС-2026. Синьо-жовті не змогли пройти Швецію (1:3) у півфіналі плей-оф кваліфікації європейського відбору. Раніше українці не змогли потрапити на Мундіаль напряму, посівши друге місце на груповому етапі кваліфікації. Очікується, що Мельгоса обійме посаду головного тренера збірної України у середині травня 2026 року.