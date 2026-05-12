Путін готовий зустрітися з Зеленським не лише у Москві

Глава Росії Володимир Путін готовий зустрітися з президентом України Володимиром Зеленським не лише у Москві, але й у будь-якому іншому місці, але є умова. Про це заявив прессекретар Путіна Дмитро Пєсков.

Як пишуть росЗМІ, за словами речника Кремля, у Москві глава Кремля готовий зустрітися з Зеленським у будь-який момент. Тоді як зустріч Путіна із Зеленським за межами Москви "має сенс лише для фіналізації процесу врегулювання, а над цим треба працювати".

