Сборную Украины будет тренировать действующий футболист: Вацко рассказал детали (видео)

Как минимум 2 украинца войдут в тренерский штаб национальной команды

Известный украинский комментатор Виктор Вацко сообщил детали назначения Андреа Мальдеры главным тренером сборной Украины по футболу. Помощниками итальянца станут украинские футболисты Тарас Степаненко и Владимир Езерский.

Соответствующий комментарий Вацко дал на своем YouTube-канале. По словам диктора, выбор Мальдеры "весьма неожиданный и рискованный".

Украинцы, харизматичные в прошлом футболисты, хорошо знающие игроков этой сборной, понимающие футбол изнутри, которые должны были бы дополнить тренерские скилы итальянцев в сборной. Я не знаю, правильно ли решил Мальдера, или неправильно. Никто этого сейчас не скажет, наверное. Но вот чисто с логической точки зрения, выбор интересен и выбор грамотен. Виктор Вацко

Степаненко еще не завершил карьеру. 36-летний опорный полузащитник на данный момент представляет "Колос", за который он сыграл 4 матча в текущем сезоне.

Езерский, в свою очередь, уже довольно опытный специалист. Бывший футболист сборной Украины после завершения карьеры работал помощником Руслана Ротаня в "Александрии", Мирона Маркевича в "Карпатах", Дмитрия Михайленко в сборной Украины U-19 и Унаи Мельгосы в молодежной сборной Украины. Также Езерский возглавлял юношеские команды Украины U-17 и U-18.

Напомним, в апреле 2026 года Сергей Ребров покинул пост главного тренера сборной Украины. Под руководством Реброва наша команда не смогла квалифицироваться на ЧМ-2026. Сине-желтые не смогли пройти Швецию (1:3) в полуфинале плей-офф квалификации европейского отбора. Ранее украинцы не смогли попасть на Мундиаль напрямую, заняв второе место на групповом этапе квалификации. Ожидается, что Мельгоса займет должность главного тренера сборной Украины в середине мая 2026 года.