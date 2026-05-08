Пісні, що підкорили мільйони: головні хіти співачки Бонні Тайлер, яка зараз у штучній комі

Співачка зараз перебуває у реанімації у важкому стані

Британська рок-співачка Бонні Тайлер, голос якої знають мільйони завдяки світовим хітам 1980-х, опинилася у важкому стані. За інформацією португальських медіа, 74-річну артистку госпіталізували до лікарні у місті Фару після серйозних проблем зі здоров’ям і ввели у штучну кому.

Як повідомляє видання Jornal de Noticias лікарі провели Тайлер невідкладну операцію через ускладнення, пов’язані зі шлунково-кишковим трактом. Під час хірургічного втручання медикам вдалося усунути проблему, однак після цього у співачки почав розвиватися запальний процес.

Спочатку стан артистки оцінювали як стабільний, однак згодом ситуація різко погіршилася. Через це медики ухвалили рішення перевести Бонні Тайлер у штучну кому та підключити до апарату штучної вентиляції легень у відділенні інтенсивної терапії.

Найпопулярніші пісні Бонні Тайлер

Бонні Тайлер — одна з найвідоміших рок-виконавиць свого покоління. Її голос став справжньою візитівкою у світі музики. Найбільшу популярність співачці принесли хіти "Total Eclipse of the Heart", "Holding Out for a Hero", "It’s a Heartache". Також співачка брала участь у "Євробаченні" у 2013 році з піснею "Believe in Me" і посіла 19 місце у фіналі.

"Total Eclipse of the Heart" — головний хіт у кар’єрі Бонні Тайлер, який у 1980-х очолював чарти у США, Великій Британії та ще десятках країн. Пісня стала світовою класикою й досі регулярно віруситься у TikTok, звучить у фільмах, серіалах і збирає мільйони прослуховувань на стримінгах. Саме її вважають однією з найвідоміших балад в історії попроку.

"Holding Out for a Hero" — ще один культовий трек, який отримав "друге життя" завдяки кіно та мемам. Особливо популярною композиція стала після використання у "Шреку 2". Молодша аудиторія нерідко навіть не знає, що пісні вже понад 40 років.

"It’s a Heartache" — композиція, яка зробила Тайлер міжнародною зіркою ще до глобального успіху "Total Eclipse of the Heart". У 1970-х вона була одним із найбільших рок-хітів року. Пісня й зараз популярна серед шанувальників класичного року.

