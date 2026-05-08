"Тупий піар": переможець "Караоке на Майдані" відповів на звинувачення у хабарях в шоу

Відомий співак жорстко осадив блогерку, яка заявила про покупку місця в ефірі

Після гучного скандалу зі звинуваченнями у корупції на знімальному майданчику "Караоке на Майдані" один із переможців шоу Ігор Целип вирішив прояснити ситуацію.

Про "платні" місця в легендарному проєкті він розповів "Телеграфу" у матеріалі: "Переможець "Караоке на Майдані" про шоу, Ігоря Кондратюка та хворобу брата: "Для мене вже було перемогою просто вийти на сцену".

Співак, який особисто пройшов шлях до перемоги у 2018 році, назвав історію про хабарі спробою хайпа та "тупим піаром". На його думку, фінансова складова таких звинувачень не витримує жодної критики.

Якщо чесно, я вважаю це просто тупим піаром блогерки. Ну серйозно: дати 44 тисячі гривень, щоб виграти 20-30 тисяч — це якийсь маразм. Це навіть нелогічно Ігор Целип

Артист додав, що "Караоке на Майдані" десятиліттями залишалося народним шоу саме завдяки своїй атмосфері, таланту та харизмі учасників, а не сценаріям чи грошам.

Я був там і прекрасно бачив, як усе відбувається. "Караоке на Майдані" — це про емоцію, людей, атмосферу, талант і харизму. І саме тому ця програма стільки років була народною Ігор Целип

У чому суть скандала?

Продюсер шоу Ігор Кондратюк

Нагадаємо, конфлікт спалахнув наприкінці квітня 2026 року під час зйомок оновленого шоу на Контрактовій площі в Києві. Блогерка під ніком spiceicee заявила в соцмережах, що нібито передала 1000 доларів (близько 44 тисячі гривень) одному зі співробітників майданчика за гарантований виступ, але на сцену її так і не пустили. Пізніше команда телеканалу ТЕТ відреагувала на звинувачення.