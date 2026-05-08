Мінус 42% на ікру форелі і шпроти за 90 грн: в "АТБ" здешевшали популярні делікатеси
- Автор
-
- Дата публікації
-
- Автор
Також знизили ціни на напої та мариновані продукти
В популярній мережі супермаркетів "АТБ" стартував черговий етап масштабних знижок. Цього разу під акції потрапили напої, делікатеси та товари тривалого зберігання.
"Телеграф" проаналізував нові цінники. Ми склали перелік найбільш вигідних пропозицій.
Найбільший дисконт спостерігається саме на полицях з напоями. Зокрема:
- Безалкогольне Fratelli Фраголіно Б'янко — знижка -45%, ціна впала до 14,90 грн (замість 27,10 грн).
- Газований напій "Своя Лінія" Lemon (2 л) — знижка -41%, тепер коштує 29,61 грн (стара ціна 50,20 грн).
- Вода DETOX природна мінеральна (1,2 л) — знижка -40%, нова ціна 46,90 грн (замість 78,20 грн).
- Coca-Cola, Zero та Cherry (2 л) — знижка -30%, ціна складає 45,90 грн замість 65,90 грн.
- Холодний чай "Своя Лінія" — ціна знижена на 35% і становить 15,50 грн.
- Напої "Своя Лінія" The Cola — знижка -39%.
- Нектари "Розумний вибір" (томатний та соковий) — дешевше на 30%.
Соуси та приправи
Для тих, хто любить додавати смаку стравам, діють наступні пропозиції:
- Соуси Gusto (часниковий, алжирський, сирний) — знижка -40% на кожен, ціна варіюється від 22,50 до 25 грн.
- Кетчупи Оліс ("Лагідний" та "Шашличний", 250 г) — знижка -40%, ціна лише 19,80 грн.
- Аджика "Своя лінія" Кавказька — знижка -38%.
- Приправи "Приправка Exclusive" — вся серія дешевша на 35%.
Консерви
- "Своя Лінія" Курка з булгуром (325 г) — знижка -43%, ціна становить 42,84 грн (замість 75,50 грн).
- Курка у власному соку — знижка -40%, нова ціна 56,52 грн (стара — 94,20 грн).
- Філе анчоуса Coargal в оливковій олії — знижка -37%, тепер 82,71 грн.
- Шпроти "Ризьке золото" та філе індички — знижки до -30%.
Рибний відділ та морепродукти
Для любителів морепродуктів ціни також стали приємнішими:
- Ікра форелі Fish Factory (100 г) — знижка -42%, ціна за банку 275,67 грн.
- Крабові палички "Водний Світ" (охолоджені, 420 г) — знижка -40%, коштують 91,90 грн.
- Крабові палички (заморожені, 520 г) — ціна знижена до 108,50 грн.
- Креветки "Своя Лінія" (варено-морожені, 0,9 кг) — знижка -30%, ціна стартує від 180,90 грн.
Квашена і маринована продукція
Капуста "День у День" по-корейськи — -35%, 31,41 грн. Капуста "Розумний вибір" квашена з огірком — -35%, 41,22 грн. Опеньки мариновані "Своя Лінія" — -37%, 89,91 грн.
Акційні пропозиції діють до 13 травня, тому варто поквапитися, щоб придбати необхідні товари за найнижчими цінами.
Раніше "Телеграф" писав, що в "АТБ" тепер можна oтримати підвищений кешбек.