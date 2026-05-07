ПСЖ зі скандалом пройшов "Баварію" на шляху до фіналу Ліги чемпіонів (відео)

Парижани крокують у фінал головного єврокубка

У середу, 6 травня, "Баварія" приймала "Парі Сен-Жермен" у рамках другого півфіналу Ліги чемпіонів УЄФА сезону 2025/26. У першій грі команди забили 9 голів на двох.

"Баварія" приймала ПСЖ на "Арені Мюнхен"

Команди обмінялися голами

ПСЖ зіграє у фіналі ЛЧ проти "Арсеналу"

Матч, який проходив у Мюнхені на однойменній арені, завершився з рахунком 1:1. Про це повідомляє "Телеграф".

Перший тайм почався з холодного душу для "Баварії". Вже на 3-й хвилині Усман Дембеле після прострілу Кварацхелії відкрив рахунок у грі. У першому таймі стався скандальний момент. Гравець ПСЖ Вітінья, вибиваючи м’яч, влучив у руку Жуану Невешу, який знаходився у своєму штрафному майданчику. Рефері не призначав 11-метровий удар.

У другому таймі команди грали на зустрічних курсах, проте забити зміг лише Гаррі Кейн. Одного гола англійця забракло, щоб зрівняти рахунок у протистоянні — парижани йдуть далі.

Нагадаємо, у 1/8 фіналу ЛЧ "Баварія" вибила італійську "Аталанту" із загальним рахунком 10:2. У 1/4 фіналу мюнхенці пройшли "Реал" (6:4). ПСЖ, своєю чергою, у стиковому раунді вибив "Монако" (5:4), потім пройшов "Челсі" (8:2) та "Ліверпуль" (4:0). У фіналі ЛЧ ПСЖ зіграє проти "Арсеналу", який вибив із півфіналу "Атлетіко".