"Баварія" у шаленому матчі вибила "Реал" з Ліги чемпіонів (відео)

У середу, 15 квітня, "Баварія" приймала "Реал" у рамках матчу-відповіді 1/4 фіналу Ліги чемпіонів УЄФА сезону 2025/26. У першій грі німецький клуб здобув мінімальну перемогу (2:1).

Зустріч, що проходила на "Арені Мюнхен" у Німеччині, завершилася з рахунком 4:3 на користь. Про це повідомляє "Телеграф".

Перший тайм подарував уболівальникам 5 голів, причому на будь-який смак. Арда Гюлер забив із наддальньої дистанції та прямим ударом зі штрафного, Кіліан Мбаппе реалізував вихід один в один. Александар Павлович оформив гол ударом головою після помилки Андрія Луніна, а Гаррі Кейн блискуче розібрався в чужому штрафному майданчику.

У другому таймі "Баварія" добила "Реал", забивши два м’ячі під завісу зустрічі. Відзначилися Луїс Діас та Майкл Олісе.

Повний відеоогляд матчу "Баварія" — "Реал" буде доступний тут пізніше. Відео надане Megogo.

В іншому чвертьфіналі "Арсенал" та "Спортінг" голів не забивали. У першій грі перемогли Каноніри (1:0), а тому саме англійський клуб вийшов у півфінал турніру, де зіграє проти "Атлетіко".

Нагадаємо, у 1/8 фіналу ЛЧ "Баварія" вибила італійську "Аталанту" із загальним рахунком 10:2. "Реал", своєю чергою, пройшов англійський "Манчестер Сіті" — (5:1). "Баварія" вийшла у півфінал турніру, де зіграє проти ПСЖ. Парижани напередодні вибили із Ліги чемпіонів "Ліверпуль".