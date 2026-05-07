ПСЖ со скандалом прошел "Баварию" на пути в финал Лиги чемпионов (видео)

Парижане шагают в финал главного еврокубка

В среду, 6 мая, "Бавария" принимала "Пари Сен-Жермен" в рамках второго полуфинала Лиги чемпионов УЕФА сезона 2025/26. В первой игре команды забили 9 голов на двоих.

ПСЖ сыграет в финале ЛЧ против "Арсенала"

Матч, проходивший в Мюнхене на одноименной арене, завершился со счетом 1:1. Об этом сообщает "Телеграф".

Первый тайм начался с холодно душа для "Баварии". Уже на 3-й минуте Усман Дембеле после прострела Кварацхелии открыл счет в игре. В первом тайме произошел скандальный момент. Игрок ПСЖ Витинья, выбивая мяч, попал в руку Жуану Невешу, который находился в своей штрафной. Рефери не стал назначать 11-метровый удар.

Во втором тайме команды играли на встречных курсах, однако забить смог только Гарри Кейн. Одного гола англичанина не хватило, чтобы сравнять счет в противостоянии — парижане идут дальше.

"Бавария" – ПСЖ – 1:1. Первый матч – 4:5.

Голы: Кейн, 90+4 – Дембеле, 3.

Предупреждение: Та, 33, Диас, 78 – Мендеш, 8, Кварацхелія, 45.

"Бавария": Нойер, Станишич (Девис, 67), Упамекано (Карл, 85), Та (Ким, 67), Лаймер, Киммих, Павлович, Олисе, Мусиала (Джексон, 79), Диас, Кейн.

ПСЖ: Сафонов, Заир-Эмери, Маркиньос, Пачо, Нуну Мендеш (Маюлю, 85), Фабиан Руис (Эрнандес, 77), Витинья, Жоау Невеш, Дуэ (Беральдо, 77), Дембеле (Барколя, 65), Кварацхелия.

Напомним, в 1/8 финала ЛЧ "Бавария" выбила итальянскую "Аталанту" с общим счетом 10:2. В 1/4 финала мюнхенцы прошли "Реал" (6:4). ПСЖ, в свою очередь, в стыковом раунде выбил "Монако" (5:4), затем прошел "Челси" (8:2) и "Ливерпуль" (4:0). В финале ЛЧ ПСЖ сыграет против "Арсенала", который выбил из полуфинала "Атлетико".