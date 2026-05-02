Іноземець без досвіду: названо нового головного тренера збірної України

Колишній помічник "Шеви" стане біля керма національної команди

У суботу, 2 травня, відомий український коментатор Віктор Вацко повідомив, що збірну України очолить італійський фахівець Андреа Малдера. Він жодного разу не очолював команду на професійному рівні.

Що потрібно знати

Андреа Малдера очолить збірну України

Італієць жодного разу не працював головним тренером

Вацко назвав це рішення Української асоціації футболу (УАФ) несподіваним

Відповідний коментар Віктор розмістив на своєму телеграм-каналі. Він зазначив, що Малдера стане першим іноземцем на чолі Синьо-жовтих.

Для мене це велика несподіванка. Коли вся футбольна Україна запевняла мене, що головним тренером збірної стане Мирон Маркевич, УАФ дуже здивувала. Віктор Вацко

Малдера відомий тим, що був асистентом Андрія Шевченка (зараз голова УАФ — Ред.) у збірній України. Після виходу зі штабу Синьо-жовтих у 2021 році фахівець працював помічником Роберто Де Дзербі у "Брайтоні" (2022–2024 роки) та "Марселі" (2024–2026 роки). До приїзду в Україну багато років працював у структурі італійського "Мілану".

Нагадаємо, напередодні Сергій Ребров залишив посаду головного тренера збірної України. Під керівництвом Реброва наша команда не змогла кваліфікуватись на ЧС-2026. Синьо-жовті не змогли пройти Швецію (1:3) у півфіналі плей-оф кваліфікації європейського відбору. Раніше українці не змогли потрапити на Мундіаль напряму, посівши друге місце на груповому етапі кваліфікації.