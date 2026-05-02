Там живуть 45 тисяч людей: скільки у Львові "хрущовок" та що з ними буде (документ)

Спочатку держава має затвердити механізми, критерії та підходи до реновації

Львів готується до можливого оновлення застарілого житлового фонду, зокрема "хрущовок". Однак лише після затвердження норм та механізмів буде відомо, скільки саме знесуть будинків та коли.

Про це "Телеграфу" розповіли у Департаменті житлового господарства та інфраструктури Львівської міської ради. У документі зазначено, що наразі у Львові нараховується майже 630 "хрущовок", у яких проживає близько 45 тис. мешканців.

"Наразі на державному рівні триває напрацювання механізмів і критеріїв, за якими визначатимуть придатність житлових будинків до реновації. Відтак, станом на сьогодні, відсутня як затверджена методика оцінки, так і зведена статистика щодо кількості "хрущовок" у м. Львові, які підлягають комплексній реновації. Повернутися до цього питання на рівні міста можна буде після ухвалення відповідних державних рішень", — наголосили у міській раді.

Цегляна "хрущовка"

Також там додали, що не тільки "хрущовки" можуть потрапити під знесення, адже йдеться про аварійні будинки, де небезпечно жити. Тому рішення ухвалюють на підставі технічного стану будівлі, зокрема наявності критичних порушень несучих конструкцій та загрози безпеці мешканців.

Тобто окремої статистики щодо "хрущовок" не ведеться, адже дані стосуються усіх аварійних будинків. І знесення будівлі можливе лише за умови, коли будинок офіційно визнано аварійним і таким, що не підлягає економічно доцільному ремонту.

Чи будуть у Львові зносити хрущовки

Панельна "хрущовка"

У міській раді додали, що наразі не можуть сказати, коли почнеться реновація та скільки коштів на це треба. Адже відповіді залежать від механізмів, критеріїв та підходів, які має затвердити держава. Окрім того, немає офіційних даних про джерела фінансування.

"Відтак, до ухвалення відповідних загальнодержавних рішень місто не має підстав формувати перелік першочергових мікрорайонів, визначати терміни реалізації чи оцінювати необхідні обсяги фінансування", — йдеться у документі.

Раніше "Телеграф" розповідав, чи будуть у Києві зносити "хрущовки" та які ще будинки можуть потрапити у проєкт.