Захищала чоловіка в Росії, а тепер співає українською: як виглядає дружина Ракицького

Дружина центрбека виступає на концертах українською мовою

Ольга Ракицька, дружина відомого українського футболіста Ярослава Ракицького, завжди підтримувала чоловіка. Наприклад, у 2019 році вона схвалила рішення Ярослава продовжити кар’єру в Росії, попри війну на Донбасі.

Що потрібно знати

36-річний Ракицький поки що без клубу

Дружина футболіста — професійна співачка

Ольга та Ярослав зайняли проукраїнську позицію після початку повномасштабного вторгнення РФ

Після початку повномасштабного вторгнення РФ Ракицькі кардинально змінили свою позицію і вже не кажуть, що спорт — поза політикою. Про це повідомляє "Телеграф".

У січні 2019 року Ярослав перейшов із "Шахтаря" до російського "Зеніту". Цей перехід поставив хрест на кар’єрі центрального захисника у збірній України. Ольга підтримала рішення чоловіка, попри критику вболівальників.

Я люблю "Шахтар" усім серцем та душею! Але є нові вершини, які нам дано підкоряти. Тому що ми зобов’язані йти вперед, розвиватися, виходити за межі, долати обмеження та виконувати мрії! Це наша природа! І як би не було, я вірю, що настане МИР. Вірю, що настане світанок у нашій країні! Вірю, що буде тільки дружба, прощення та побажання добра своєму ближньому… Вірю, що "Шахтар" засяє на весь світ і повернеться на рідний стадіон, де були переповнені трибуни, яскраві емоції та шалена підтримка вболівальників! Ольга Ракицька

Після початку повномасштабного вторгнення РФ Ярослав із дружиною виїхали з РФ та засудили агресора. Ольга намагалася достукатися до сердець російських мам.

Я розумію, що нічого нікому не доведу. Але, будь ласка, відкрийте ваше серце для правди, і не вірте в брехню російських ЗМІ. Російські мами, я знаю, що ви, як і всі мами планети, любите своїх дітей. Не відправляйте своїх дітей та чоловіків на війну. Цьому диктатору все одно когось вбивати. Ольга Ракицька

Згодом Ольга перейшла на українську мову. Ба більше, Ракицька навіть співає українською. Вона розпочала кар’єру співачки 2015 року, а 2026-го вона представила свою нову україномовну пісню "Дім" (Дім, — Ред.).

Як зараз виглядає Ольга Ракицька

Ольга та Ярослав одружилися 19 грудня 2009 року у Донецьку. Пара виховує дочку Ярославу та сина Артема.

Нагадаємо, 2025 року Ракицький приєднався до "Чорноморця". У лютому 2026 року Ярослав залишив одеситів. Зазначимо, Ярослав не лише словами підтримує Україну, футболіст відвідував передову, щоб підтримати українських захисників.