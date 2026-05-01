Защищала мужа в России, а теперь поет на украинском: как выглядит жена Ракицкого

Жена центрбека выступает на концертах на украинском языке

Ольга Ракицкая, жена известного украинского футболиста Ярослава Ракицкого, всегда поддерживала мужа. К примеру, в 2019 году она одобрила решение Ярослава продолжить карьеру в России, несмотря на войну на Донбассе.

Что нужно знать

36-летний Ракицкий пока без клуба

Жена футболиста — профессиональная певица

Ольга и Ярослав заняли проукраинскую позицию после начала полномасштабного вторжения РФ

После начала полномасштабного вторжения РФ Ракицкие кардинально изменили свою позицию и уже не говорят, что спорт — вне политики. Об этом сообщает "Телеграф".

В январе 2019 года Ярослав перешел из "Шахтера" в российский "Зенит". Этот переход поставил крест на карьере центрального защитника в сборной Украины. Ольга поддержала решение мужа, несмотря на критику болельщиков.

Я люблю "Шахтер" всем сердцем и душой! Но есть новые вершины, которые дано нам свыше покорять. Потому что мы обязаны идти вперёд, развиваться, выходить за рамки, преодолевать ограничения и исполнять мечты! Это наша природа! И как бы ни было, я верю, что наступит МИР. Верю, что наступит рассвет в нашей стране! Верю, что будет только дружба, прощение и пожелания добра своему ближнему… Верю, что "Шахтер" засияет на весь мир и вернётся на родной стадион, где были переполненные трибуны, яркие эмоции и сумасшедшая поддержка болельщиков! Ольга Ракицкая

После начала полномасштабного вторжения РФ Ярослав с женой выехали с РФ и осудили агрессора. Ольга пыталась достучаться до сердец российских мам.

Я понимаю, что я ничего никому не докажу. Но пожалуйста, откройте ваше сердце для правды, и не верьте в ложь русских СМИ. Русские мамы, я знаю что вы, как и все мамы планеты, любите своих детей. Не отправляйте своих детей и мужей на войну. Этому диктатору все равно кого убивать. Ольга Ракицкая

Со временем Ольга перешла на украинский язык. Более того, Ракицкая даже поет на украинском. Она начала карьеру певицы в 2015 году, а в 2026 она представила свою новую украиноязычную песню "Дім" (Дом, — Ред.).

Как сейчас выглядит Ольга Ракицкая

Ольга Ракицкая

Ольга Ракицкая/Фото: instagram.com/olya_rakitska

Ольга Ракицкая/Фото: instagram.com/olya_rakitska

Ольга Ракицкая/Фото: instagram.com/olya_rakitska

Ольга Ракицкая/Фото: instagram.com/olya_rakitska

Ольга и Ярослав женились 19 декабря 2009 года в Донецке. Пара воспитывает дочь Ярославу и сына Артема.

Напомним, в 2025 году Ракицкий присоединился к "Черноморцу". В феврале 2026 года Ярослав покинул одесситов. Отметим, Ярослав не только словами поддерживает Украину, футболист посещал передовую, чтобы поддержать украинских защитников.