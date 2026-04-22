Росіяни били Усика частіше за інших: скільки всього у нього поразок у кар’єрі

На кілька боїв юний Олександр просто не вийшов

У суботу, 23 травня, в Єгипті відбудеться велике шоу боксу Олександр Усик (24-0, 15 КО) — Ріко Верховен (1-0, 0 КО). Українець має "0" у графі поразок, проте це стосується лише професійної кар’єри.

Що потрібно знати

Олександр програв понад 10 боїв у аматорах

Найчастіше українця перемагали представники РФ, щоправда, іноді не без допомоги суддів

Поразки загартували в українцеві чемпіонський характер

У аматорах "Кіт" програвав рідко, проте саме поразки загартували його характер. На рахунку українця 15 невдач в аматорській кар’єрі, повідомляє vringe.

Середня вага

Перша поразка Усика датується 30 липня 2005 року, коли Олександр на своєму дебютному великому турнірі поступився росіянину Сергію Склярову на попередній стадії чемпіонату Європи серед юніорів у Таллінні (Естонія). 18-річний Усик, який бився у середній вазі (до 75 кг), програв Склярову з рахунком 56:38. Сергій у підсумку виграв змагання, проте збудувати кар’єру в боксі не зумів.

У листопаді 2005 року в матчі Польща — Україна в польському Ленчні Усик програв роздільним рішенням суддів (2:3) поляку Лукашу Вавжику. Через кілька місяців польський боксер розпочав кар’єру у профі, проте нічого суттєвого не виграв.

У лютому 2006 року Усик програв у фіналі меморіалу Іштвана Бочкаї у Дебрецені (Угорщина) представнику Туреччини Омеру Айдогану з рахунком 11:21.

У травні 2026 року на 21-му меморіалі Ахмета Комерта в Стамбулі (Туреччина) Усик у фіналі поступився Мохамеду Хікалю з Єгипту — 11:26.

У липні 2006 року Усик програв росіянину Матвію Коробову у півфіналі чемпіонату Європи у Пловдіві (Болгарія) — бій завершився достроково у 3-му раунді, коли Матвій набрав 15 точних ударів.

У жовтні 2006 року Олександр удруге програв Хікалю. Цього разу на груповому етапі Кубка світу у Баку (Азербайджан) у матчевому протистоянні Україна – Африка. Підсумковий рахунок – 17:8 на користь єгиптянина.

18 жовтня 2006 року Усик вдруге програв Коробову. Росіянин виграв поєдинок без бою — українець не вийшов на ринг.

У грудні 2006 року Олександр поступився майбутній зірці боксу Шону Портеру у матчевій зустрічі США – Україна у Харві (США). Українець програв із рахунком 20:23.

Напівважка вага

У травні 2007 року Усик у ваговій категорії до 80 кг програв шведу Бабакару Камара на попередній стадії 22-го меморіалу Ахмета Комерта у Стамбулі (Туреччина) — 17:15.

У серпні 2007 року Олександр з рахунком 10-12 поступився росіянину Артуру Бетербієву на турнірі "Бурштинові рукавички" в Калінінграді (РФ) у матчевому протистоянні Україна — РФ. Дехто вважає, що українець програв поєдинок через "домашнє" суддівство.

Важка вага

У березні 2008 року Усик програв Віктору Зуєву з Білорусі у фіналі європейської кваліфікації на ОІ-2008 у Пескарі (Італія). Олександр, видобувши путівку на Ігри, не вийшов на фінальний бій.

У червні 2008 року у фіналі 23-го меморіалу Ахмета Комерта у Стамбулі (Туреччина) Усик програв китайцю Чжану Сяопхіну — 5:14.

17 серпня 2008 року Олександр у чвертьфіналі Олімпіади-2008 програв італійцеві Клементе Руссо — 4:7.

У грудні 2008 року Усик програв кубинцю Осмаю Акості у фіналі Кубка світу в Москві (РФ). Українець через травму не вийшов на вирішальний бій.

11 вересня 2009 року Олександр програв росіянину Єгору Мехонцеву у півфіналі чемпіонату світу в Мілані (Італія) – 14:10. Усик не визнав поразки.

Я був лютий. Тому що, на мою думку, я не програв. Судді допомогли моєму супернику. Це моя думка Олександр Усик

Потім у кар’єрі Усика була перемога на Олімпіаді-2012 і перехід у профі, де Олександр виграв усе в першій важкій вазі та суперважкій вазі.

На цей час Усик володіє трьома основними чемпіонськими поясами з чотирьох. Титул WBO відійшов британцю Фабіо Вордлі (20-0-1, 19 КО) після того, як Усик відмовився від обов’язкового захисту. До речі, і українець, і британець проведуть бої у травні 2026 року.

У своєму наступному бою Олександр зійдеться з відомим кікбоксером Ріко Верховеном з Нідерландів. Шоу Усик — Верховен пройде 23 травня в Єгипті біля пірамід. До речі, український "Кіт" є беззаперечним фаворитом. Додамо, що Олександр може втратити ще один чемпіонський пояс через бій із кікбоксером. До речі, Ріко отримає рекордний гонорар за бій із боксером, Усик заробить набагато більше.

У квітні 2026 року Олександр і Ріко вперше зустрілися віч-на-віч на першій пресконференції. Там Усік придумав новий мем.