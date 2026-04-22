Россияне били Усика чаще других: сколько всего у него поражений в карьере

В субботу, 23 мая, в Египте состоится большое шоу бокса Александр Усик (24-0, 15 КО) — Рико Верховен (1-0, 0 КО). Украинец имеет "0" в графе поражений, однако это касается лишь профессиональной карьеры.

Что нужно знать

Александр проиграл больше 10 боев в любителях

Чаще всего украинца побеждали представители РФ, правда, иногда не без помощи судей

Поражения закалили в украинце чемпионский характер

В любителях "Кот" проигрывал редко, однако именно поражения закалили его характер. На счету украинца 15 неудач в любительской карьере, сообщает vringe.

Средний вес

Первое поражение Усика датируется 30 июля 2005 года, когда Александр на своем дебютном крупном турнире уступил россиянину Сергею Склярову на предварительной стадии чемпионата Европы среди юниоров в Таллине (Эстония). 18-летний Усик, который дрался в среднем весе (до 75 кг), проиграл Склярову со счетом 56:38. Сергей в итоге выиграл соревнования, однако построить карьеру в боксе не сумел.

В ноябре 2005 года в матче Польша — Украина в польском Ленчне Усик проиграл раздельным решением судей (2:3) поляку Лукашу Вавжику. Через несколько месяцев польский боксер начал карьеру в профи, однако ничего существенного не выиграл.

В феврале 2006 года Усик проиграл в финале мемориала Иштвана Бочкаи в Дебрецене (Венгрия) представителю Турции Омеру Айдогану со счетом 11:21.

В мае 2026 года на 21-м мемориале Ахмета Комерта в Стамбуле (Турция) Усик в финале уступил Мохамеду Хикалю из Египта — 11:26.

В июле 2006 года Усик проиграл россиянину Матвею Коробову в полуфинале чемпионата Европы в Пловдиве (Болгария) — бой завершился досрочно в 3-м раунде, когда Матвей набрал 15 точных ударов.

В октябре 2006 года Александр во второй раз проиграл Хикалю. На этот раз на групповом этапе Кубка мира в Баку (Азербайджан) в матчевом противостоянии Украина — Африка. Итоговый счет — 17:8 в пользу египтянина.

18 октября 2006 года Усик во второй раз проиграл Коробову. Россиянин выиграл поединок без боя — украинец не вышел на ринг.

В декабре 2006 года Александр уступил будущей звезде бокса Шону Портеру в матчевой встрече США — Украина в Харви (США). Украинец проиграл со счетом 20:23.

Полутяжелый вес

В мае 2007 года Усик в весовой категории до 80 кг проиграл шведу Бабакару Камара на предварительной стадии 22-го мемориала Ахмета Комерта в Стамбуле (Турция) — 17:15

В августе 2007 года Александр со счетом 10-12 уступил россиянину Артуру Бетербиеву на турнире "Янтарные перчатки" в Калининграде (РФ) в матчевом противостоянии Украина — РФ. Некоторые считают, что украинец проиграл поединок из-за "домашнего" судейства.

Тяжелый вес

В марте 2008 года Усик проиграл Виктору Зуеву из Беларуси в финале европейской квалификации на ОИ-2008 в Пескаре (Италия). Александр, добыв путевку на Игры, не вышел на финальный бой.

В июне 2008 года в финале 23-го мемориала Ахмета Комерта в Стамбуле (Турция) Усик проиграл китайцу Чжану Сяопхину — 5:14.

17 августа 2008 года Александр в четвертьфинале Олимпиады-2008 проиграл итальянцу Клементе Руссо — 4:7.

В декабре 2008 года Усик проиграл кубинцу Осмаю Акосте в финале Кубка мира в Москве (РФ). Украинец из-за травмы не вышел на решающий бой.

11 сентября 2009 года Александр проиграл россиянину Егору Мехонцеву в полуфинале чемпионата мира в Милане (Италия) — 14:10. Усик не признал поражение.

Я был в ярости. Потому что — по моему мнению — я не проиграл. Судьи помогли моему сопернику. Это моё мнение Александр Усик

Затем в карьере Усика была победа на Олимпиаде-2012 и переход в профи, где Александр выиграл все в 1-м тяжелом весе и супертяжелом весе.

На данный момент Усик владеет тремя основными чемпионскими поясами из четырех. Титул WBO отошел британцу Фабио Уордли (20-0-1, 19 КО), после того, как Усик отказался от обязательной защиты. К слову, и украинец, и британец проведут бои в мае 2026 года.

В своем следующем бою Александр сразится с известным кикбоксером Рико Верховеном из Нидерландов. Шоу Усик — Верховен пройдет 23 мая в Египте возле пирамид. К слову, украинский "Кот" является безоговорочным фаворитом. Добавим, что Александр может потерять еще один чемпионский пояс из-за боя с кикбоксером. К слову, Рико получит рекордный гонорар за бой с боксером, Усик заработает намного больше.

В апреле 2026 года Александр и Рико впервые встретились лицом к лицу на первой пресс-конференции. Там Усик придумал новый мем.