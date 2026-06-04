Маскує розбите серце червоною помадою: як зараз живе дружина покійного соліста гурту ADAM і що відомо про їхніх дітей

Саша Норова виховує двох дітей самостійно

Після смерті фронтмена гурту ADAM Михайла Клименка минуло майже п'ять місяців. Його дружина, муза і багаторічна творча партнерка Саша Норова намагається повертатися до життя, хоча не приховує, що біль нікуди не зник.

Саша Норова та Михайло Клименко були разом понад два десятиліття. Вони познайомилися ще під час навчання у Київській академії естрадного та циркового мистецтв, а згодом створили не лише родину, а й творчий тандем, який виріс у популярний гурт ADAM.

У шлюбі подружжя прожило 16 років. У них народилося двоє дітей — син Марко, якому зараз 16 років, та донька Ніл, якій 12. До останнього сім'я боролася за життя музиканта та вірила у його одужання.

Михайло Клименко та Саша Норова з дітьми. Фото: інстаграм гурту

Після смерті чоловіка Саша практично не зникла з публічного простору. Навпаки, вона продовжує вести Instagram, де ділиться думками, спогадами про Михайла та власними переживаннями. В інтерв'ю Маші Єфросиніній вона відверто зізналася, що її життя після смерті чоловіка змінилося кардинально, а звикнути до нової реальності досі дуже складно.

Попри внутрішній біль, Норова намагається не замикатися вдома. На її сторінках регулярно з'являються фото з театрів, культурних подій та мистецьких заходів. Шанувальники помітили й ще одну деталь, яка давно стала частиною її образу — яскраву червону помаду

Саша Норова. Фото: instagram.com/sasha_norova

Особливе місце у житті Саші займають діти. Саме заради них артистка знаходить сили продовжувати рухатися вперед. Сім'я разом відзначає родинні події і ділиться милими фото.

Саша Норова з дітьми вже після смерті Михайла. Фото: instagram.com/sasha_norova

Після смерті чоловіка Саша також продовжила творчу справу, яку вони будували разом. На початку 2026 року вона випустила посмертний сингл Михайла "Сильно-сильно" і подарувала шанувальникам ще одну можливість почути голос артиста. Також дружина співака випустила мерч зі словами з текстів пісень ADAM, а 25 липня відбудеться концерт пам'яті Михайла Клименка у Києві.

Михайло Клименко помер 7 грудня 2025 року у віці 38 років після кількох місяців боротьби з важкою хворобою. У музиканта діагностували туберкульозний менінгіт — небезпечну форму туберкульозу, яка вражає оболонки головного та спинного мозку.

Восени його стан різко погіршився — співак потрапив до реанімації, а згодом впав у кому. Рідні, друзі та шанувальники до останнього збирали кошти на лікування і сподівалися на одужання, однак організм не зміг подолати наслідки хвороби. З коми Михайло так і не вийшов. Артиста поховали у селі Луб'янка Бучанського району Київської області.

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