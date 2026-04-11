В Україні спалахнув черговий скандал із "договірняками"

На гру було зроблено підозрілу ставку

В українському футболі знову спалахнув скандал, пов’язаний із ставками. В епіцентрі знову опинився СК "Полтава", який у 23-му турі Української прем’єр-ліги (УПЛ) приймав "Полісся" (0:4).

Telegram-канал "INSIDE UPL" повідомив, що на гру "Полтава" — "Полісся" було зроблено велику ставку. Йдеться про суму у 850 тисяч (у валюті).

За інформацією джерела, ставку було поставлено на подію "тотал більше 2,5" (3 голи й більше в матчі). Події на полі лише підлили олії у вогонь: вже на 33-й хвилині гравець "Полтави" досить дивно отримав червону картку, а буквально за хвилину полтавський клуб пропустив третій гол, і ставка зайшла. Коефіцієнт на той момент становив 1,55.

Складається враження, що попередній розголос так і не вплинув на ситуацію, і питання чесності гри знову залишається відкритим. Telegram-канал "INSIDE UPL"

Президент "Полтави" Сергій Іващенко припускає, що гравець або кілька гравців "Полтави" зливають матчі, проте довести він це не може. Додамо, що "Полтава" йде на останньому місці в УПЛ.

Ну, от як ви це собі уявляєте? У нас же в клубі немає служби внутрішньої безпеки. А мені що робити? Припустимо, викличу я гравця до себе і спитаю – "Здавав гру, ставив ставки?". Він скаже – "Ні!". Далі що робити? Затиснути яйця в двері й допитувати? От їду, читаю всі ці новини… Якесь суцільне розчарування в усьому… Сергій Іващенко

Зазначимо, журналісти почали повідомляти про підозрілі матчі в Україні після початку сезону 2025/26. В Українській асоціації футболу у відповідь заявили, що жодних проблем не помітили.