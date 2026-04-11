В Україні спалахнув черговий скандал із "договірняками"
На гру було зроблено підозрілу ставку
В українському футболі знову спалахнув скандал, пов’язаний із ставками. В епіцентрі знову опинився СК "Полтава", який у 23-му турі Української прем’єр-ліги (УПЛ) приймав "Полісся" (0:4).
Telegram-канал "INSIDE UPL" повідомив, що на гру "Полтава" — "Полісся" було зроблено велику ставку. Йдеться про суму у 850 тисяч (у валюті).
За інформацією джерела, ставку було поставлено на подію "тотал більше 2,5" (3 голи й більше в матчі). Події на полі лише підлили олії у вогонь: вже на 33-й хвилині гравець "Полтави" досить дивно отримав червону картку, а буквально за хвилину полтавський клуб пропустив третій гол, і ставка зайшла. Коефіцієнт на той момент становив 1,55.
Складається враження, що попередній розголос так і не вплинув на ситуацію, і питання чесності гри знову залишається відкритим.
Президент "Полтави" Сергій Іващенко припускає, що гравець або кілька гравців "Полтави" зливають матчі, проте довести він це не може. Додамо, що "Полтава" йде на останньому місці в УПЛ.
Ну, от як ви це собі уявляєте? У нас же в клубі немає служби внутрішньої безпеки. А мені що робити? Припустимо, викличу я гравця до себе і спитаю – "Здавав гру, ставив ставки?". Він скаже – "Ні!". Далі що робити? Затиснути яйця в двері й допитувати? От їду, читаю всі ці новини… Якесь суцільне розчарування в усьому…
Зазначимо, журналісти почали повідомляти про підозрілі матчі в Україні після початку сезону 2025/26. В Українській асоціації футболу у відповідь заявили, що жодних проблем не помітили.