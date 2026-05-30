Більшість відповідає неправильно: навіщо кухарі посипають обробну дошку сіллю

Коли ми спостерігаємо за роботою професійних кухарів, можна помітити на перший погляд дивну деталь — перед нарізанням продуктів вони іноді посипають обробну дошку сіллю.

Багато хто вважає це випадковістю або звичкою без практичного сенсу, однак насправді йдеться про простий професійний прийом, який має одразу кілька функцій. Сіль у цьому випадку використовується не для смаку, а для гігієни, стабільності продуктів та зменшення ковзання під час нарізання. Експерти наголошують: особливо ефективний цей метод на дерев’яних дошках, які активно вбирають вологу та запахи. Про це йдеться на порталі "okdiario".

Суть прийому полягає в тому, що дрібні кристали солі створюють легке тертя між поверхнею дошки та продуктами, завдяки чому овочі чи фрукти менше ковзають під час нарізання. Окрім цього, сіль частково абсорбує вологу, яка виділяється під час роботи, зменшуючи слизькість поверхні. Додатково вона може допомагати нейтралізувати залишкові запахи після попередньої обробки продуктів, зокрема цибулі, часнику чи риби. Водночас фахівці застерігають: надмірна кількість солі може бути недоцільною, адже деякі інгредієнти здатні частково вбирати її.

Окремо кулінари відзначають, що цей прийом не є універсальним для всіх типів дощок. Дерев’яні поверхні реагують на нього найкраще, тоді як пластикові потребують ретельного миття з використанням мийних засобів і гарячої води. У професійній кухні сіль також часто комбінують із лимонним соком або содою для глибшого очищення та дезінфекції поверхонь.

Таким чином, простий інгредієнт, який зазвичай сприймається лише як приправа, на кухні може виконувати цілком практичну технічну функцію. І саме в цьому полягає причина, чому досвідчені кухарі продовжують використовувати цей метод у повсякденній роботі.