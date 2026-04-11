В Украине вспыхнул очередной скандал с "договорняками"

На игру была сделана подозрительная ставка

В украинском футболе вновь вспыхнул скандал, связанный со ставками. В эпицентре вновь оказался СК "Полтава", который в 23-м туре Украинской премьер-лиги (УПЛ) принимал "Полесье" (0:4).

Что нужно знать

Под подозрение попал матч высшего дивизиона

"Полтава" не впервые оказывается под подозрением

Президент клуба прокомментировал ситуацию

Telegram-канал "INSIDE UPL" сообщил, что на игру "Полтава" — "Полесье" была сделана крупная ставка. Речь идет о сумме в 850 тысяч (в валюте).

По информации источника, ставка была поставлена на событие "тотал больше 2,5" (3 гола и больше в матче). События на поле только подлили масла в огонь: уже на 33-й минуте игрок "Полтавы" довольно странно получил красную карточку, а буквально через минуту полтавский клуб пропустил третий гол, и ставка зашла. Коэффициент в тот момент составлял 1,55.

Создается впечатление, что предварительная огласка так и не повлияла на ситуацию, и вопрос честности игры снова остается открытым. Telegram-канал "INSIDE UPL"

Президент "Полтавы" Сергей Иващенко допускает, что игрок или несколько игроков "Полтавы" сливают матчи, однако доказать он это не может. Добавим, что "Полтава" идет на последнем месте в УПЛ.

Внутреннее расследование? Ну вот как вы это себе представляете? У нас ведь в клубе нет службы внутренней безопасности. А что мне делать? Допустим, вызову я игрока к себе и спрошу – "Сдавал игру, ставил ставки?". Он скажет – "Нет!". Дальше, что делать? Зажать яйца в дверь и допрашивать? Вот еду, читаю все эти новости… Какое-то сплошное разочарование во всем… Сергей Иващенко

Отметим, журналисты начали сообщать о подозрительных матчах в Украине после начала сезона 2025/26. В Украинской ассоциации футбола в ответ заявили, что никаких проблем не заметили.