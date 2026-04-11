В Украине вспыхнул очередной скандал с "договорняками"
На игру была сделана подозрительная ставка
В украинском футболе вновь вспыхнул скандал, связанный со ставками. В эпицентре вновь оказался СК "Полтава", который в 23-м туре Украинской премьер-лиги (УПЛ) принимал "Полесье" (0:4).
Что нужно знать
- Под подозрение попал матч высшего дивизиона
- "Полтава" не впервые оказывается под подозрением
- Президент клуба прокомментировал ситуацию
Telegram-канал "INSIDE UPL" сообщил, что на игру "Полтава" — "Полесье" была сделана крупная ставка. Речь идет о сумме в 850 тысяч (в валюте).
По информации источника, ставка была поставлена на событие "тотал больше 2,5" (3 гола и больше в матче). События на поле только подлили масла в огонь: уже на 33-й минуте игрок "Полтавы" довольно странно получил красную карточку, а буквально через минуту полтавский клуб пропустил третий гол, и ставка зашла. Коэффициент в тот момент составлял 1,55.
Создается впечатление, что предварительная огласка так и не повлияла на ситуацию, и вопрос честности игры снова остается открытым.
Президент "Полтавы" Сергей Иващенко допускает, что игрок или несколько игроков "Полтавы" сливают матчи, однако доказать он это не может. Добавим, что "Полтава" идет на последнем месте в УПЛ.
Внутреннее расследование? Ну вот как вы это себе представляете? У нас ведь в клубе нет службы внутренней безопасности. А что мне делать? Допустим, вызову я игрока к себе и спрошу – "Сдавал игру, ставил ставки?". Он скажет – "Нет!". Дальше, что делать? Зажать яйца в дверь и допрашивать? Вот еду, читаю все эти новости… Какое-то сплошное разочарование во всем…
Отметим, журналисты начали сообщать о подозрительных матчах в Украине после начала сезона 2025/26. В Украинской ассоциации футбола в ответ заявили, что никаких проблем не заметили.