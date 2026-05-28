Українки на "Ролан Гаррос" вже заробили мільйон євро

Українські тенісистки борються за трофей та солідні призові

Декілька вітчизняних тенісисток продовжують боротьбу на Турнірі Великого Шлему "Ролан Гаррос-2026". Наші спортсменки вже заробили 1 мільйон євро призових на Відкритому чемпіонаті Франції.

Що потрібно знати

"Ролан Гаррос-2026" пройде з 24 травня по 7 червня 2026 року

4 із 7 українок продовжують свої виступи в одиночному розряді

Загальний призовий фонд турніру понад 61 млн євро

Призові українських одиниць на ТВШ вже перевищили мільйон євро (близько 51,3 млн грн). Про це повідомляє "Телеграф".

У першому раунді "Ролан Гаррос-2026" виступили 7 українських тенісисток. За підсумками матчів 28 травня 4 представниці України (Еліна Світоліна, Марта Костюк, Юлія Стародубцева та Олександра Олійникова) вийшли в 3-й раунд, заробивши по 187 тисяч євро (близько 9,6 млн грн), одна тенісистка (Дарія Снігур) зупинилися у другому раунді та отримає 130 тисяч євро призових (близько 6,6 млн грн). Ангеліна Калініна та Даяна Ястремська не змогли подолати перший раунд, вигравши по 87 тисяч євро (близько 4,4 млн грн).

Таким чином, українки лише в одиночному розряді виграли понад 1 мільйон євро призових. Зазначимо, переможниця "Ролан Гаррос" заробить 2,8 млн євро (близько 144 млн грн).

Раніше "Телеграф" повідомляв про скандали з українською символікою на "Ролан Гаррос-2026". Інциденти сталися на матчах Світоліної та Олійникової.