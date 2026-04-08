"Шахтер" - АЗ: где и когда смотреть матч

Горняки пытаются пройти нидерландский барьер

В четверг, 9 апреля, донецкий клуб сыграет в четвертьфинале Лиги конференций УЕФА сезона 2025/26. "Телеграф" проведет онлайн-трансляцию матча "Шахтер" — АЗ.

В прямом эфире поединок "Шахтер" — АЗ покажет в Украине медиаплатформа Megogo. Об этом сообщает "Телеграф".

Посмотреть игру на Megogo можно по подпискам: Megopack и "Спорт". На данный момент стоимость просмотра встречи составляет от 79 грн/7 дней. Матч "Шахтер" — АЗ состоится в Кракове на стадионе "Мейски", начало в 22:00 по киевскому времени. Ответная игра пройдет в Алкмаре (Нидерланды) 16 апреля.

Победитель 2-матчевого противостояния выйдет в полуфинал турнира, где сыграет против победителя дуэли "Кристал Пэлас" — "Фиорентина". Отметим, Горняки — аутсайдеры в играх против АЗ.

Напомним, "Шахтер" занял 6-е место в основном этапе Лиги конференций. В первом туре ЛК дончане обыграли "Абердин" (2:3), после чего проиграли "Легии" (1:2). В 3-м туре Горняки переиграли "Брейдаблик" (2:0), а в 4-м — "Шемрок Роверс" (2:1). В пятом туре донецкий клуб разобрался с "Хамруном" (2:0), а в шестом — сыграл вничью с "Риекой" (0:0). На первой стадии плей-офф "Шахтер" выбил из турнира "Лех" (3:1, 1:2).