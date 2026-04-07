Зірка "Динамо" потрапив у скандал через фото у "Бентлі"

Михайло Корнілов
Матвій Пономаренко Новина оновлена 07 квітня 2026, 17:03
Матвій Пономаренко. Фото Getty Images

Форвард опублікував неоднозначне фото

Нападник "Динамо" та збірної України Матвій Пономаренко вирішив підлити олії у вогонь після скандалу у матчі чемпіонату України проти "Карпат" (0:1). Напередодні гол форварда скасували через спірний фол.

Що потрібно знати

  • Пономаренко покатався за кермом Bentley
  • Знімок із салону авто викликав суперечки в мережі
  • "Динамо" напередодні зі скандалом програло "Карпатам"

Матвій на своїй сторінці в Instagram поділився кадрами зі своєї поїздки на Bentley. Певне, футболіст зробив тест-драйв.

Матвій Пономаренко за кермом Bentley/Фото: instagram.com/ponomarenko_matviy

На фото можна помітити, що спідометр показав 245 км/год, що викликало обурення громадськості. У мережі розкритикували футболіста за таку їзду. Додамо, деякі користувачі припустили, що на знімку гравець показав "глюк GPS", і насправді авто рухалося зі швидкістю помітно нижче.

Нагадаємо, "Динамо" йде четвертим в Українській прем’єр-лізі (УПЛ). У Кубку України Біло-Сині зіграють у півфіналі з "Буковиною" (22 квітня), а з єврокубків кияни вилетіли після основного етапу, не зумівши вийти у плей-оф Ліги конференцій.

