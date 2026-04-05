Ердоган-молодший є спортивним функціонером

Білал Ердоган, син президента Туреччини Реджепа Тайїпа Ердогана, голова Всесвітньої конфедерації етноспорту прийняв міністра спорту РФ Михайла Дегтярьова, який називає себе "солдатом Путіна", в рамках Форуму з етноспорту в Анталії (Туреччина).

Ердоган-молодший нахвалював Росію та голову Кремля Володимира Путіна на тлі офіційного візиту президента України Володимира Зеленського до Туреччини. Про це повідомляє "Телеграф".

Росія – одна із країн, яка розвиває традиційні види спорту напряму через міністерство спорту. Я ціную його [Дегтярьова] лідерство в цьому питанні, його роль. І очевидно, що прямий інтерес президента Росії Володимира Путіна до традиційних видів спорту робить цю роботу максимально можливою. Тому Росія – одна з найвидатніших країн світу з погляду розвитку традиційних видів спорту. Білал Ердоган

Зазначимо, у суботу, 4 квітня, Зеленський прибув до Туреччини. У Стамбулі відбулися переговори з турецьким лідером.

Нагадаємо, Білал не вперше підлещується до Путіна. Раніше він нагородив його премією за лідерство Світової конфедерації етноспорту. Крім того, Ердоган-молодший підтримує повернення РФ у міжнародний спорт.

Зазначимо, Дегтярьов є затятим путіністом. Він називає себе "солдатом Путіна" і готовий прислужувати йому аж до пенсії. Хвалебні висловлювання про главу Кремля привели його до уряду РФ, а потім він особисто очолив весь російський спорт.