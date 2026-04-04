Зеленський в Стамбулі проведе важливу зустріч. Усі подробиці візиту

Розмова торкнеться не тільки гарантій безпеки в Європі

У суботу, 4 квітня, президент Володимир Зеленський прибув до Туреччини. У Стамбулі заплановані переговори з турецьким лідером Реджепом Ердоганом.

Про це повідомив речник українського президента Сергій Никифоров. "Телеграф" спостерігає за зустріччю лідерів у реальному часі.

"Президент прибув до Стамбула для переговорів із з президентом Туреччини Реджепом Таїпом Ердоганом", — повідомив речник Зеленського.

За його словами, також в українського лідера запланована зустріч з Вселенським Патріархом Варфоломієм. Як зазначив президент України, запланована робота над посиленням партнерства заради реального захисту життя людей та наближення стабільності, гарантування безпеки в Європі та на Близькому Сході.

"Прибув до Стамбула, де заплановані важливі зустрічі. Підготовлені змістовні перемовини з президентом Туреччини Реджепом Таїпом Ердоганом (…) Спільні зусилля завжди дають найкращі результати", — написав Зеленський.

Нагадаємо, що нещодавно Ердоган мав розмову з російським лідером Володимиром Путіним. Під час їхньої бесіди також підіймалась тема завершення війни в Україні. Президент Туреччини наголосив: важливо, аби зусилля Туреччини заради миру в Україні не зазнавали перешкод. Він закликав сторони утримуватися від дій, які можуть призвести до ескалації напруженості.

Ердоган додав, що атаки на цивільні судна в Чорному морі шкодять стабільності в регіоні. Окрім того, війна в Ірані не повинна створювати нові осередки конфлікту.

