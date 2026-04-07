Українці знову відчули відключення електрики: що змінилося на ринку

Регулювання цін на електроенергію для бізнесу дозволило подолати дефіцит взимку

Українці на початку квітня знову зіткнулися з відключеннями електроенергії. Вони здебільшого пов’язані зі змінами на ринку — верхню цінову межу знизили, що призвело до зменшення імпорту. Проте, регулювання цін на електрику в умовах війни залишається вимушеним кроком для України.

Що потрібно знати:

Раніше підвищення цієї межі дозволило збільшити імпорт електроенергії та зменшити дефіцит, але ціни зросли

Після зниження планки імпорт скоротився, що знову спричинило нестачу світла

Населення отримує електроенергію за пільговим тарифом 4,32 грн за кВт·год, тоді як бізнес платить більше

Підвищення верхньої межі ціни регулятором допомогло зменшити дефіцит через імпорт, але спричинило зростання цін, тоді як зниження — стримує ціни для бізнесу, пояснює народний депутат Сергій Нагорняк, голова підкомітету енергоефективності Комітету Верховної Ради з питань енергетики в інтерв'ю для "Телеграфу" Ціни на світло в Україні можуть злетіти без жодних підстав.

Коментуючи заяву ексочільник НЕК Укренерго Володимира Кудрицького щодо можливих маніпуляцій із цінами на електроенергію для непобутових споживачів, Нагорняк зазначив, що планку підняли кілька місяців тому, аби більший обсяг імпорту міг зайти в Україну. Дефіцит це зменшило, та ринкові ціни на електроенергію зросли: "Населення мало електрику майже цілодобово за пільговим тарифом у 4 грн 32 коп. Бізнес теж мав доступ, але за дорожчою ціною".

Після того, як планку знизили — знову виник незначний дефіцит через зменшення імпорту, особливо коли сонця небагато. Проте Нагорняк впевнений — від цього виграють усі: "Я розумію логіку вільної конкуренції, але ми живемо в умовах війни — і регулятор тут нічого поганого не зробив". Нагадаємо — кількість імпортованої електроенергії знизилась вдвоє.

