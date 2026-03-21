Повернення Усика в Україну не порадувало Гераскевича: деталі скандалу

Спортсмен дав пораду більш іменитому колезі

Відомий український атлет, скелетоніст Владислав Гераскевич прокоментував сенсаційне прибуття колишнього чемпіона світу з боксу Ентоні Джошуа (29-4, 26 KO) до України. Олімпійський чемпіон приїхав до нашої країни разом із чемпіоном світу з боксу за версіями WBC, WBA та IBF Олександром Усиком (24-0, 15 КО).

Усик повернувся в Україну разом із Джошуа

Гераскевич згадав, як AJ фотографувався із друзями Кадирова

У мережі розгорілися суперечки через публікацію скелетоніста

Гераскевич у threads попросив українське оточення Джошуа пояснити боксеру, чому не варто робити фото зі спортсменами з оточення голови Чечні Рамзана Кадирова. Публікація Владислава завірусилася у мережі, проте викликала неоднозначну реакцію у користувачів.

Скелетоніст також опублікував знімок Джошуа з чемпіоном UFC Ісламом Махачевим, а також фото Махачева з Кадировим.

Дуже хочеться сподіватися, що під час поїздки Джошуа в Україну йому пояснять: викладати публікації з бійцями з оточення Кадирова, які внесені до державних баз спортивних діячів, що підтримують війну, — це ненормально. А загалом круто, що все більше зірок приїжджають в Україну та знайомляться з нашими традиціями. Владислав Гераскевич

У мережі розгорілися суперечки через пораду Гераскевича. Частина користувачів образили Владислава, адже він "нічого не виграв". Також йому нагадали про "шолом пам’яті". На думку деяких, скелетоніст став "політичною маріонеткою". Інші підтримали спортсмена, наголосивши на його принциповій позиції.

Додамо, що Усик також фотографувався з наближеним Кадирова, щоправда, це були загальні знімки.

Нагадаємо, Гераскевич на Олімпіаді-2026 виступив у "шоломі пам’яті" на офіційних тренуваннях, що призвело до головного скандалу Ігор. На його шоломі було зображено фото спортсменів, які загинули внаслідок агресії РФ. Міжнародний олімпійський комітет (МОК) заборонив Гераскевичу використати цей елемент екіпірування, проте українець зайняв принципову позицію, після чого його офіційно дискваліфікували.

Скелетоніст прямо на Іграх вирішив оскаржити рішення МОК і звернувся до Спортивного арбітражного суду (CAS). Процес Владислава проти МОК пройшов за прискореною процедурою і завершився не на користь українця. За день до суду президент України Володимир Зеленський нагородив скелетоніста орденом Свободи.