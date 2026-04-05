Сын Эрдогана заигрывал с Путиным, пока отец принимал Зеленского

Билал Эрдоган, сын президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана, глава Всемирной конфедерации этноспорта принял министра спорта РФ Михаила Дегтярева, который называет себя "солдатом Путина", в рамках Форума по этноспорту в Анталье (Турция).

Эрдоган-младший нахваливал Россию и главу Кремля Владимира Путина на фоне официального визита президента Украины Владимира Зеленского в Турцию. Об этом сообщает "Телеграф".

Россия – одна из стран, которая развивает традиционные виды спорта напрямую через министерство спорта. Я ценю его [Дегтярева] лидерство в этом вопросе, его роль. И очевидно, что прямой интерес президента России Владимира Путина к традиционным видам спорта делает всю эту работу максимально возможной. Поэтому Россия – это одно из наиболее выдающихся государств мира с точки зрения развития традиционных видов спорта. Билал Эрдоган

Отметим, в субботу, 4 апреля, Зеленский прибыл в Турцию. В Стамбуле прошли переговоры с турецким лидером.

Напомним, Билал не впервые лебезит перед Путиным. Ранее он наградил его премией за лидерство Всемирной конфедерации этноспорта. Кроме того, Эрдоган-младший поддерживает возвращение РФ в международный спорт.

Отметим, Дегтярев является ярым путинистом. Он называет себя "солдатом Путина" и готов прислуживать ему аж до пенсии. Хвалебные высказывания о главе Кремля привели его в правительство РФ, а затем он лично возглавил весь российский спорт.