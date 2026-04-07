В "Сільпо" обвалилася ціна на популярне масло: навіть в "АТБ" воно на 48 грн дорожче

В українських супермаркетах зафіксували значну різницю в ціні на вершкове масло популярного бренду. В одній із торгових мереж вартість пачки суттєво знизилася, тоді як в інших магазинах цей же товар коштує значно дорожче.

Про це повідомляє "Телеграф". Ми провели моніторинг цін у найбільших ритейлерах країни.

Йдеться про Масло Яготинське Екстра солодковершкове 82.5% (180 г). Як з’ясувалося, найвигідніше цей продукт зараз купувати у мережі "Сільпо", де пачка коштує всього 79,99 грн.

Скільки коштує масло в інших супермаркетах

Для порівняння, у мережі "Фора"за аналогічний товар просять 132 грн, що на 52 гривні дорожче.

Суттєво вищою є ціна і в інших популярних супермаркетах. Так, у магазинах "Ашан" масло продають по 128,40 грн.

А в мережі "АТБ" його вартість становить 125,40 грн.

Дещо нижчу ціну пропонує "Novus", де пачка масла обійдеться у 89,99 грн, проте це все одно дорожче, ніж у "Сільпо".

Таким чином, різниця в ціні на одну й ту саму позицію між магазинами сягає понад 50 гривень, що дозволяє суттєво заощадити, обравши правильне місце для закупівлі.

