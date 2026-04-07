Вирвали з контексту: Огнєвіч обурена фейками про неї та Зеленського

Співачка в соцмережі розставила всі крапки над "і"

Українська співачка Злата Огнєвіч обурилася, що її слова з нещодавнього інтерв’ю вирвали із контексту заради гучних заголовків. Деякі українські ЗМІ написали, що співачка не візьме слухавки, якщо їй зателефонує президент Зеленський. Артистка відповіла на такі новини, пояснивши свою позицію.

У соцмережі Threads Злата заявила, що її фраза про те, що вона не відповість на дзвінок президента, була вирвана з контексту заради заголовків.

Мене запитали на інтерв’ю, суто гіпотетично, якби до мене за порадою звернувся президент. Я не думаю, що компетентна радити щось Зеленському написала Злата Огнєвіч

Злата Огнєвіч. Фото: https://www.instagram.com/zlata.ognevich/

За її словами, вона взагалі не бере слухавку, якщо їй дзвонять із "лівих" номерів. Так вона дбає про своє приватне життя.

А трубку не беру в принципі від незнайомих номерів, тому що оберігаю свою приватну територію та право на приватне життя. І найменше бажаю бути пов’язаною з політикою додала співачка

Скріншот поста Злати Огнєвіч у Threads

Зазначимо, що раніше Огнєвіч все ж таки була пов’язана з політикою, причому безпосередньо — вона була народною депутаткою. Співачка пройшла до парламенту на позачергових виборах у жовтні 2014 року за списком "Радикальної партії Олега Ляшка". Проте за рік — у листопаді 2015 року, артистка склала свій мандарт.

