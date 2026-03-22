У неділю, 22 березня, Гольменколлені (Норвегія) двома мас-стартами завершився Кубок світу з біатлону сезону 2025/26. Обидві наші команди втратили квоту у 5 спортсменів на наступну кампанію.

Що потрібно знати

Збірна України провалила сезон у біатлоні

Жіноча команда встановила антирекорд

Біатлон — другий за витратами вид спорту в країні

Примітно, що на біатлон із бюджету України виділяють найбільші кошти серед усіх зимових видів спорту. Про це повідомляє Tribuna.

Серед усіх олімпійських видів спорту (і літніх, і зимових) біатлон знаходиться на другому місці за видатками. У 2026 році на цей вид спорту з бюджету країни було виділено 85,3 млн грн. Зазначимо, витрати на біатлон знизилися порівняно з минулим роком, хоча 2026 року в Італії відбулися Олімпійські ігри. 2025 року Україна виділяла на лижників, що стріляють, 108,9 млн грн.

На жаль, українські біатлоністи провалили сезон 2025/26 у Кубку світу, а також Олімпійські ігри. Чемпіонат світу цього сезону не проводився через Ігри. Жінки встановили антирекорд у Кубку націй (14-те місце). Крім того, вперше за всю історію українки не змагалися у перегонах із масовим стартом, куди треба кваліфікуватися. Підсумок — біатлоністки втратили квоту у 5 спортсменок наступного сезону. Це стосується і чоловіків (11-те місце). Додамо, що юнацькому рівні не все так погано: там із медалями проблем немає.

Раніше чотириразовий олімпійський чемпіон з біатлону Олександр Тихонов знову відзначився нацистськими висловлюваннями. На цей раз колишній спортсмен закликав ударити по Києву, щоб Росію повернули до міжнародного біатлону.