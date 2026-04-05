Чисора и Уайлдер провели бой года в весе Усика (видео)

Возрастные супертяжи отдали на ринге все

В субботу, 4 апреля, в Лондоне (Великобритания) состоялся большой вечер профессионального бокса. В главном поединке шоу на ринге сразились британец Дерек Чисора (36-14, 23 КО) и американец Деонтей Уайлдер (45-4-1, 43 КО).

Что нужно знать

Чисора и Уайлдер провели 12-раундовый поединок

"Война" дважды оказался в нокдауне

"Бронзовый бомбардировщик" упал лишь раз

Поединок, проходивший на арене О2, завершился победой Уайлдера раздельным решением судей. Об этом сообщает "Телеграф".

Боксеры без разведки начали бой. Чисора полагался на мощные размашистые удары, Уайлдер — на свои "кувалды". Оба боксера были близки к досрочной победе, однако поединок продлился все отведенные 12 раундов. К слову, Дерек часто заваливался на настил ринга, правда, рефери лишь дважды начинал отсчет. Деонтей также побывал в нокдауне.

В итоге судьи отдали победу Уайлдеру раздельным решением — 115-111, 115-113, 112-115. Британская публика освистала данное решение.

Отметим, на данный момент поясами WBC, WBA и IBF в супертяжелом весе владеет украинец Александр Усик (24-0, 15 КО). Титул WBO отошел Фабио Уордли (20-0-1, 19 КО), после того, как Усик отказался от обязательной защиты. Оба проведут бои в мае 2026 года.

Сейчас Александр ведет подготовку к поединку против "Короля кикбоксинга" Рико Верховена, который в качестве гостя посетил вечер бокса Чисора — Уайлдер. Это шоу пройдет в Египте возле пирамид. К слову, украинский "Кот" является безоговорочным фаворитом. Добавим, что Александр может потерять чемпионский пояс из-за боя с кикбоксером.