SWEET.TV запустив кастинг на "Фабрику зірок"

Переможець шоу отримає 500 000 гривень

Ввечері 11 травня у Threads SWEET.TV оголосив старт кастингу учасників нової "Фабрику зірок". Він одразу спричинив хвилю обговорень у соцмережах. Після оголошення камбеку культового проєкту користувачі масово почали ділитися своїми спогадами з минулих сезонів та очікуваннями від нової "Фабрики зірок".

Десятки артистів разом із фанатами обговорюють хто міг би увійти до складу журі та яких артистів сьогодні потребує українська музична індустрія.

Нова "Фабрика зірок"

Міжнародний формат "Фабрики зірок" передбачає, що учасниками мають бути молоді таланти, віком від 16 до 25 років. Проте на запит глядачів SWEET.TV змінив правила і прибрав верхню вікову межу, аби участь могли взяти всі охочі, зокрема і ті, хто був фанатом попередніх сезонів "Фабрики зірок". Про це заявили у пості на офіційній сторінці у Threads.

Анкета для участі у кастингу — за посиланням https://fabrykazirok.sweet.tv/

Переможець "Фабрики зірок" на SWEET.TV отримає 500 000 гривень, а також свій перший хіт від Івана Клименка — одного з головних хітмейкерів сучасної української музики.