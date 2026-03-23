Усик засветил на руке уникальные "женские" часы (фото)

Все ради стильного образа

Чемпион мира по боксу в супертяжелом весе по версиям WBC, WBA и IBF Александр Усик (24-0, 15 КО) владеет стильным хронометром из семейства Rolex Daytona. Эта модель засветилась в известном сериале про мафию — "Клан Сопрано"

Что нужно знать

Усик имеет в коллекции винтажный цветной Rolex

Этот хронометр засветился в культовом сериале

Стоимость часов впечатляет

Блогер cats_and_watches в Threads выделил именно этот аксессуар из всех, что носил чемпион. Дело в том, что Rolex Daytona Beach Pink 116 519 очень сильно контрастирует на фоне других часов украинского боксера.

Особенностью Rolex Daytona Beach Pink 116 519 является розовый перламутровый циферблат. На одном из фото Усик засветился в розовом костюме, и этот аксессуар идеально подходил к образу боксера. К слову, стоимость Rolex Daytona Beach Pink 116 519 составляет около 55 тысяч евро (около 2,8 млн грн).

По-моему, это едва ли не единственные часы Усика, которые не о дорого-багато, а выглядят действительно интересно. cats_and_watches

Александр Усик надел часы Rolex Daytona Beach Pink 116 519/Фото: threads.com/@cats_and_watches

Добавим, эта модель вышла в 2000 году вместе с тремя другими цветными Daytona.

Цветные Rolex Daytona/Фото: threads.com/@cats_and_watches

В сериале "Клан Сопрано" эти часы носила Медоу Сопрано — дочь главного героя киноленты, Тони Сопрано.

Медоу Сопрано/Фото: threads.com/@cats_and_watches

Напомним, сейчас Усик ведет подготовку к поединку против "Короля кикбоксинга" Рико Верховена. Этот бой пройдет в Египте возле пирамид. К слову, украинский "Кот" является безоговорочным фаворитом. Добавим, что Александр может потерять чемпионский пояс из-за боя с кикбоксером.