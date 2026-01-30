Перед Олімпіадою пролунав скандал, пов’язаний із Україною

МОК не хоче бачити антивоєнні акції на Іграх

Олімпійські ігри-2026 ще не почалися, а пристрасті навколо Ігор уже вирують. Міжнародний олімпійський комітет (МОК) нібито заборонив українцям влаштовувати акції проти війни на ОІ-2026.

Що потрібно знати

Гераскевич повідомив про позицію МОК щодо акцій на Олімпіаді

МОК безпосередньо забороняє заклики з боку атлетів у деяких випадках

Владислав активно бореться проти російського впливу у світовому спорті

Про це в інтерв’ю glavcom.ua розповів український скелетоніст Владислав Гераскевич. Він зазначив, що представники МОК зверталися до української сторони із закликом не влаштовувати жодних акцій на Олімпіаді-2026.

До нас зверталися після протестів нашої юніорської команди на етапі Кубка Європи й вже попереджали й просили за Олімпійські ігри. Щоб не влаштовували жодних акцій проти війни на Олімпіаді. Скажімо, вони контактували з українською стороною з приводу можливих протестів, щоб мені передали цю інформацію. Владислав Гераскевич

У МОК не стали ні підтверджувати, ні спростовувати слова Гераскевича. Там зазначили, що під час Олімпійських ігор усі учасники мають можливість висловлювати свої погляди відповідно до Рекомендацій щодо висловлювання думок атлетів. Однак заборона все ж таки існує. Висловлювання не допускаються у таких випадках:

Під час офіційних церемоній (включаючи церемонії нагородження, церемонії відкриття та закриття);

Під час змагань безпосередньо на ігровому майданчику (місце проведення змагань);

В Олімпійському селищі.

Зазначимо, що саме Гераскевич став прапороносцем збірної України на Олімпіаді-2026. Синьо-жовті будуть представлені на Іграх-2026 46 спортсменами в 11 видах спорту: біатлон, гірськолижний спорт, лижне двоборство, лижні гонки, санний спорт, скелетон, сноубординг, фрістайл, фігурне катання на ковзанах та шорт-трек. ШІ вважає, що українці візьмуть на іграх 1-2 медалі.

Минулої Олімпіади Гераскевич публічно виступив проти війни. Це сталося за кілька тижнів до початку повномасштабного вторгнення РФ до України.