Перед Олимпиадой прогремел скандал, связанный с Украиной

МОК не хочет видеть антивоенные акции на Играх

Олимпийские игры-2026 еще не начались, а страсти вокруг Игр уже бурлят. Международный олимпийский комитет (МОК) якобы запретил украинцам устраивать акции против войны на ОИ-2026.

Что нужно знать

Гераскевич сообщил о позиции МОК по акциям на Олимпиаде

МОК напрямую запрещает призывы со стороны атлетов в некоторых случаях

Владислав активно борется против российского влияния в мировом спорте

Об этом в интервью glavcom.ua рассказал украинский скелетонист Владислав Гераскевич. Он отметил, что представители МОК обращались к украинской стороне с призывом не устраивать никаких акций на Олимпиаде-2026.

К нам обращались (прим. – из МОК) после протестов нашей юниорской команды на этапе Кубка Европы и уже предупреждали и просили за Олимпийские игры. Чтобы не устраивали никакие акции против войны на Олимпиаде. Скажем так, они контактировали с украинской стороной по поводу возможных протестов, чтобы мне передали эту информацию. Владислав Гераскевич

В МОК не стали ни подтверждать, ни опровергать слова Гераскевича. Там отметили, что во время Олимпийских игр все участники имеют возможность выражать свои взгляды в соответствии с Рекомендациями по выражению мнений атлетов. Однако запрет все же существует. Высказывания не допускаются в следующих случаях:

Во время официальных церемоний (включая церемонии награждения, церемонии открытия и закрытия);

Во время соревнований непосредственно на игровой площадке (месте проведения соревнований);

В Олимпийской деревне.

Отметим, именно Гераскевич стал знаменосцем сборной Украины на Олимпиаде-2026. Сине-желтые будут представлены на Играх-2026 46 спортсменами в 11 видах спорта: биатлон, горнолыжный спорт, лыжное двоеборье, лыжные гонки, санный спорт, скелетон, сноубординг, фристайл, фигурное катание на коньках и шорт-трек. ИИ считает, что украинцы возьмут на играх 1-2 медали.

На прошлой Олимпиаде Гераскевич публично выступил против войны. Это произошло за несколько недель до начала полномасштабного вторжения РФ в Украину.