Мудрик може допомогти збірній України у відборі ЧС-2026: адвокат назвав умови

Зірка національної команди все ще намагається довести свою невинність у справі про допінг

Спортивний адвокат Ілля Скоропашкін оцінив ймовірність того, що вінгер "Челсі" та збірної України Михайло Мудрик зможе зіграти за національну команду у плей-оф відбору на ЧС-2026 з футболу на тлі допінг-скандалу. Ці ігри пройдуть у березні 2026 року.

Що потрібно знати:

Мудрика відсторонено за допінг

У справі футболіста дуже мало інформації

Спортивний адвокат вважає, що гравець все ще може допомогти національній команді у відборі на ЧС-2026

Відповідний коментар Скоропашкіна наводить ukrfootball.ua. За його словами, повернення Мудрика до великого футболу напряму залежить від роботи його захисту. Це може статися раніше, якщо сторона футболіста доведе, що гравець став жертвою забрудненої добавки чи чиєїсь недбалості.

Чи зіграє Мудрик у плей-оф відбору ЧС-2026 чи Мундіалі? Це залежить від роботи захисту. Слід переконливо довести, що Михайло став жертвою забрудненої добавки чи, у крайньому разі, чиєїсь недбалості. Тоді все буде гаразд, і ми знову побачимо Михайла на полі. Ілля Скоропашкін

Нагадаємо, у першій грі відбору на ЧС-2026 футбольна Дружина програла Франції (0:2), після чого зіграла внічию з Азербайджаном (1:1). У 3-му турі українці обіграли на виїзді Ісландію (3:5), а в четвертому — Азербайджан (2:1). У 5-му турі Синьо-жовті без шансів поступилися Франції (0:4), після чого перемогли ісландців (2:0). З нашого квартету напряму на ЧС кваліфікувалася команда Франції. Синьо-жовті вийшли у плей-оф відбору. Напередодні відбулося жеребкування цього раунду кваліфікації.

Нагадаємо, про позитивну допінг-пробу Мудрика на мельдоній стало відомо у грудні 2024 року. "Челсі" і сам футболіст виступили із заявами, після чого клуб та гравець зберігають мовчання. Ходили чутки, що в цьому інциденті причетна російська модель, щоправда, вона публічно спростувала це. Крім того, була версія про "мельдонієву" корову. У червні 2025 року ЗМІ розсекретили результати допінг-проби B Мудрика. Орієнтовно гравцю загрожує від 2 до 4 років дискваліфікації.