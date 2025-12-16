The Best FIFA Awards 2025: онлайн-трансляція церемонії (відео)

Світ дізнається імена найкращих гравців та тренерів у футболі

У вівторок, 16 грудня, у Досі (Катар) відбудеться урочиста церемонія вручення премії The Best FIFA Football Awards. На заході Міжнародна федерація футболу (ФІФА) назве ім’я найкращого футболіста планети.

Що потрібно знати

10-та церемонія The Best FIFA Football Awards пройде в Катарі

Нагорода найкращому футболісту за версією ФІФА вручається за календарний рік

У голосуванні беруть участь уболівальники

"Телеграф" проведе онлайн-трансляцію церемонії, початок якої о 19:00 за київським часом. Додамо, що у прямому ефірі в Україні захід можна переглянути на каналі "Суспільне Спорт", а також на YouTube-каналі FIFA.

Онлайн-трансляція церемонії The Best FIFA Football Awards (оновлюється)

У залі Fairmont Katara Hall у Досі назвуть імена найкращих футболістів та тренерів світу. Уболівальники відіграли ключову роль у виборі переможців, віддавши понад 16 мільйонів голосів. До речі, ФІФА вдесяте дає приз кращому футболісту планети. Головним претендентом на нагороду є вінгер ПСЖ Усман Дембеле.

Довідка: The Best FIFA Awards — це футбольна нагорода, яка щорічно вручається керівним органом цього виду спорту, ФІФА. Найкращого футболіста світу обирають представники ЗМІ, фанати, капітани та тренери національних збірних. Винагорода видається за календарний рік.

Нагадаємо, Дембеле виграла "Золотий м’яч-2025". Ця нагорода вручається найкращому футболісту планети за версією французького видання France Football. Нагорода видається за сезон. За номінантів голосують представники ЗМІ, капітани та головні тренери національних команд.