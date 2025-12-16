"Багато викликів": Шмигаль сказав, що потрібно Україні, щоб вистояти у 2026 році

Найбільш критичним пріоритетом залишається протиповітряна оборона

2026 року Україна зіткнеться із серйозними оборонними викликами. Тому їй дуже потрібна буде підтримка міжнародних партнерів.

Що потрібно знати:

Загальні оборонні потреби України на 2026 рік – 120 мільярдів доларів

Головними пріоритетами залишаються оборона, протиповітряний захист та фінансування програми PURL

У рамках зимового пакета підтримки Україна запросила 300 ракет AIM для систем NASAMS, але поки що отримала лише 13

Про це сказав Міністр оборони України Денис Шмигаль на засіданні Контактної групи з питань оборони України у форматі "Рамштайн", повідомляє кореспондент "Телеграфа".

За його словами, 2025 рік став рекордним за обсягами допомоги від партнерів.

Якщо всі зобов’язання на два тижні, що залишилися, будуть виконані, цього року ми зможемо залучити 45 мільярдів доларів США — більше, ніж будь-якого року з 2022-го. додав Шмигаль.

2026 року для України буде багато викликів. Шмигаль пояснив, що Росія планує витратити на свій військовий бюджет близько 186 мільярдів доларів США наступного року, і в цьому контексті загальні оборонні потреби України у 2026 році становлять 120 мільярдів доларів США.

Україна може покрити половину цієї суми власними ресурсами, проте решта 60 мільярдів доларів має надійти від наших партнерів — від вас, дорогі друзі. Ми ввічливо просимо розглянути можливість виділення щонайменше 0,25% ваших ВВП на потреби оборони України. Це буде справедливо та прозоро для вас та достатньо для забезпечення стійкості України додав Шмигаль.

Денис Шмигаль

Водночас найбільш критичним пріоритетом залишається протиповітряна оборона. Україні необхідні можливості для захисту людей та інфраструктури. В рамках зимового пакета підтримки Київ запросив 300 ракет AIM для систем NASAMS.

Однак станом на зараз Україна отримала лише 13 із них. Наслідки ви бачите самі. PURL є особливо критично важливим для нашої стійкості. На 2026 рік загальні потреби за програмою PURL становлять 15 мільярдів доларів США. PURL уже довела свою ефективність. Вона має залишатися повністю профінансованою як один із центральних стовпів нашої спільної відповіді та співпраці між Європою і США пояснив міністр.

Він звернувся до партнерів і зазначив, що зараз сильні та скоординовані рішення прискорять шлях до справедливого та тривалого світу.

