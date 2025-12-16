Україну знову накриє хвиля морозів: коли прийде похолодання

Зниження температур розпочнеться у північних і східних областях, але дістанеться й інших регіонів

Поки що в Україні панує відносно тепла погода, проте до кінця грудня очікується чергове похолодання. Морози зайдуть із північного сходу та охоплять усю країну.

Про це свідчать дані погодного радара VentuSky.

Що потрібно знати:

26 грудня в Україні розпочнеться нова хвиля морозів

Протягом доби вона охопить всю країну

Загалом зима буде не надто суворою, прогнозують в Укргідрометцентрі

У ніч на 26 грудня у північних та східних регіонах похолодає до -3…-6 градусів. На півдні та заході ртутні стовпчики поки не зможуть подолати нульову позначку – там зберігатиметься від 1 до 2 градусів тепла. На решті території температура коливатиметься від -1 до -3.

Карта погоди на 26 грудня 2025 року

Проте вже наступної ночі, 27 грудня, всі регіони без винятку виявляться у владі негативних температур. Найхолодніше буде на півночі, сході, у центрі та Карпатах. Там термометри покажуть -4…-6 градусів. В інших регіонах очікується до -3 і лише на невеликій смузі вздовж угорського кордону синоптики обіцяють нуль градусів.

Карта погоди на 27 грудня 2025 року.

Відповідно до карти, 28 грудня похолодає до -5… -6 градусів у центрі, а також на півдні та заході країни. Водночас варто зазначити, що такі довгострокові прогнози зазвичай піддаються корекції.

Карта погоди на 28 грудня 2025 року.

Якою буде зима в Україні

Завідувачка відділу прикладної метеорології та кліматології українського Гідрометеорологічного інституту (УкрДМІ) Віра Балабух у коментарі "Телеграфу" пояснювала, що нинішня зима в Україні ймовірно буде теплішою, ніж зазвичай, подібно до зим у попередні роки.

За її прогнозом, середня за сезон температура повітря очікується на 1-2 градуси вище за кліматичну норму. Імовірність такої температури становить 70-80%. Це продовжує тенденцію м’яких зим, характерну для останніх десятиліть.

Прогноз погоди на зиму 2025-2026.

"На тлі глобального потепління зима в нашій країні стала майже на 1,5 градуса теплішою в порівнянні з 60-80 роками минулого століття, коли спостерігалися дуже сильні морози. Ми вже давно не бачили мінус 35-40 градусів, а вони були колись і в Києві, і 20-градусні морози вже сприймаються як значні. Підвищується температура повітря взимку, особливо мінімальна, скорочується тривалість зими. Такі ж тенденції ймовірні й цього року, про що свідчать розрахунки", – розповіла Балабух.

Нагадаємо, до Нового року залишилося близько двох тижнів, і за цей час погода у Харкові суттєво зміниться. Згідно з прогнозами на свято у Харкові очікується справжня зимова казка — сипатиме сильний сніг.