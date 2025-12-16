Телемарафон чи армія? Зінкевич пояснила, де держава може знайти 68 млрд для ЗСУ

Нардепка назвала, де держава втрачає мільярди

В бюджеті України на наступний рік заклали підвищення виплат депутатам, а не військовим. Народна депутатка від партії "Європейська солідарність", ветеранка Яна Зінкевич наголошує, що за умов війни такі рішення ставлять під загрозу саме виживання країни.

Що потрібно знати:

Першочергове завдання держави — забезпечення потреб ЗСУ, вважає Зінкевич

Джерелами фінансування можуть стати скорочення витрат на телемарафон, "зимову підтримку" тощо

Окремо депутатка критикує зростання зарплат у ДБР, Генпрокуратурі та інших тилових структурах

Скорочення цих видатків дозволило б спрямувати на армію до 68 млрд грн

В інтерв'ю "Телеграфу" Зінкевич підкреслила, що головним завданням держави сьогодні має бути забезпечення потреб військових, включно з підвищенням їхніх зарплат. Серед статей витрат, з яких можна було б забрати кошти — "зимова підтримка", "національний кешбек" і фінансування телемарафону.

Саме з цих пунктів і потрібно було починати. До того ж наші партнери неодноразово прямо говорили, що телемарафон – неприпустима стаття витрат. Та хто б до них дослухався! Яна Зінкевич, народна депутатка

Окрему критику Зінкевич висловила щодо підвищення зарплат працівникам ДБР, Генпрокуратури та інших органів. На її переконання, зростання фінансування не супроводжується підвищенням ефективності їхньої роботи. Таким чином, проблема полягає не в нестачі коштів, а в хибних бюджетних пріоритетах.

За оцінками депутатки, скорочення видатків на органи державної влади та тилові силові структури дозволило б додатково спрямувати на потреби Збройних сил України 68 млрд гривень.

Раніше "Телеграф" розповідав, що загальні оборонні потреби України у 2026 році становлять 120 мільярдів доларів США. З держбюджету видатки на безпеку й оборону становитимуть 27,2% ВВП, або 2 трлн 805 млрд грн, тобто трохи більше як половина суми.