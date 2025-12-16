Британські війська розгорнуть в Україні? Міністр оборони зробив важливу заяву

Лондон підвищує рівень готовності в межах "коаліції охочих"

Міністр оборони Великої Британії Джон Гілі заявив, що Лондон розглядає присутність британських військ на землі та літаків у небі як елемент майбутніх гарантій безпеки після досягнення миру. Про це він повідомив 16 грудня під час зустрічі Контактної групи з питань оборони України у форматі "Рамштайн" (UDCG).

Про це повідомляє кореспондентка "Телеграфу". Гілі наголосив, що напередодні в Берліні з'явились сигнали найбільшого за час війни прогресу в мирних переговорах.

В межах "коаліції охочих" ми підвищуємо рівень готовності. Я й надалі спрямовую фінансування на підготовку британських військ і збройних сил, щоб ми були готові до розгортання, коли настане мир — із військовими на землі та літаками в небі. Джон Гілі, міністр оборони Великої Британії

Міністр наголосив, що протиповітряна оборона, за його словами, залишається беззаперечним пріоритетом для підтримки з боку союзників. Гілі підтвердив найбільшу в історії Великої Британії однорічну інвестицію в ППО для України — 600 млн фунтів (33,98 млрд грн), які підуть на системи ППО, ракети та автоматизовані турелі для знищення дронів із постачанням уже зараз і протягом 2026 року.

Окремо він повідомив про запуск у Британії виробництва дронів перехоплювачів Octopus, що дозволить щомісяця передавати Україні тисячі нових безпілотників для захисту від "шахедів".

Раніше "Телеграф" розповідав, що і Німеччина допоможе Україні зміцнювати протиповітряну оборону. Йдеться про передачу ракет.