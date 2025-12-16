Зима візьме паузу чи вдарить морозом? Якої погоди очікувати киянам на Різдво

Найближчим часом у Києві снігопадів не прогнозують

У більшості областей України на Різдво не очікується снігопадів, які подарують відчуття зимової казки. У Києві небо буде хмарним, опадів не прогнозують, а мороз буде легким.

За даними сайту Ventusky, у четвер, 25 грудня, у столиці України не буде ні снігу, ні дощів. Температура повітря вдень становитиме -2 градуси.

Погода в Києві на 25 грудня

Подібну картину прогнозують і на сайті Weather. Найближчими днями на киян очікується мінлива хмарність, ймовірність опадів низька. На Різдво, 25 грудня, буде хмарно, температура вночі становитиме -4 градуси, а вдень стовпчики термометра покажуть -2 градуси, вітер північно-східний.

Якою буде погода у Києві на Різдво

Цей прогноз підтверджують на сайті Sinoptik. У найближчий 10 день у Києві сильних морозів не очікується, з 21 грудня температура буде в діапазоні (0..-1 градус). У четвер, 25 грудня, у столиці України протягом усього дня утримається хмарна погода, без опадів.

Вранці стовпчики термометра показуватимуть -4 градуси, вдень температура становитиме -2 градуси, а вночі впаде до -1.

Прогноз погоди у Києві на 25 грудня

