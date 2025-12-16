The Best FIFA Awards 2025: онлайн-трансляция церемонии (видео)
Мир узнает имена лучших игроков и тренеров в футболе
Во вторник, 16 декабря, в Дохе (Катар) состоится торжественная церемония вручения премии The Best FIFA Football Awards. На мероприятии Международная федерация футбола (ФИФА) назовет имя лучшего футболиста планеты.
Что нужно знать
- 10-я церемония The Best FIFA Football Awards пройдет в Катаре
- Награда лучшему футболисту по версии ФИФА вручается за календарній год
- В голосовании принимают участие болельщики
"Телеграф" проведет онлайн-трансляцию церемонии, начало которой в 19:00 по киевскому времени. Добавим, что в прямом эфире в Украине мероприятие можно посмотреть на канале "Суспільне Спорт", а также на YouTube-канале FIFA.
Онлайн-трансляция церемонии The Best FIFA Football Awards (обновляется)
В зале Fairmont Katara Hall в Дохе назовут имена лучших футболистов и тренеров мира. Болельщики сыграли ключевую роль в выборе победителей, отдав более 16 миллионов голосов. К слову, ФИФА в 10-й раз дает приз лучшему футболисту планеты. Главным претендентом на награду является вингер ПСЖ Усман Дембеле.
Прямая видеотрансляция церемонии The Best FIFA Football Awards
Справка: The Best FIFA Awards — это футбольная награда, ежегодно вручаемая руководящим органом этого вида спорта, ФИФА. Лучшего футболиста мира выбирают представители СМИ, фанаты, капитаны и тренеры национальных сборных. Награда выдается за календарный год.
Напомним, Дембеле выиграла "Золотой мяч-2025". Данная награда вручается лучшему футболисту планеты по версии французского издания France Football. Награда выдается за сезон. За номинантов голосуют представители СМИ, капитаны и главные тренеры национальных команд.