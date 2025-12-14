Готуємося до снігу чи чекаємо аномального тепла? В Україну насувається антициклон

Дізнайтеся, чи втримається ожеледиця та сніг в Україні до кінця тижня

Поки у Києві випав сніг, у середині грудня погода в Україні залишатиметься мінливою, але без різких температурних стрибків. За прогнозами синоптиків, упродовж 15–19 грудня Східна Європа перебуватиме під впливом антициклонів, що означає періодичні опади, слабкий вітер і тумани.

Про такі погодні тенденції повідомляє метеоролог Ігор Кібальчич. На початку тижня опади у вигляді мокрого снігу та дощу найімовірніші на Лівобережжі України. Подекуди погодні умови ускладнюватимуть тумани та ожеледиця, особливо вночі та вранці.

Погода на 15 грудня

У ніч на понеділок, 15 грудня, у північних і південних областях прогнозується сніг та мокрий сніг, на півдні місцями з домішками дощу. В інших регіонах істотних опадів не очікується. Вдень опади збільшаться — мокрий сніг і дощ можливі в центральних, північних та східних областях. На дорогах місцями ймовірна ожеледиця.

Температура повітря вночі буде від –3 до +2 °С, у північних і східних регіонах до –8 °С. Вдень — від 0 до +6 °С, у північно-східній частині –4…+1 °С.

Погода на 16 грудня

У вівторок, 16 грудня, нічні опади у вигляді снігу та мокрого снігу очікуються на сході, південному сході, у Дніпропетровській області, Криму та Приазов’ї. На півдні можливий дощ. Вдень по всій країні переважатиме суха погода, а в західних областях подекуди спостерігатиметься туман.

Температура буде вночі від –3 до +2 °С. Вдень можна очікувати від +1 до +7 °С, на північному сході до +4 °С.

Погода на 17 грудня

У середу, 17 грудня, опади не прогнозуються. У нічні та ранкові години на Лівобережжі можливі тумани. Температура буде стабільною — вночі від –3 до +2 °С, вдень від +1 до +7 °С, на півдні Одещини місцями до +9 °С.

Погода на 18 грудня

У четвер, 18 грудня, в Україні збережеться відносно тепла та суха погода. В окремих районах вночі й зранку можливі тумани. Стовпчик термометра буде нестабільним — від –3 до +2 °С вночі, і від +2 до +7 °С.

Погода на 19 грудня

У п’ятницю, 19 грудня, погодні умови істотно не зміняться. Синоптики прогнозують суху та аномально теплу для грудня погоду в усіх регіонах. Температура повітря коливатиметься від –3 до +2 °С вночі і від +2 до +7 °С вдень.

