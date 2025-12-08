Насмішки Кличків та цар підкаблучників: невідомі факти з біографії Олександра Усика

Українець вже назавжди записав своє ім’я в історію боксу

Чемпіон світу з боксу за версіями WBA, WBC та IBF у надважкій вазі Олександр Усик (24-0, 15 КО) готується до наступного бою. При цьому український боксер все ще не знає, з ким битиметься.

"Телеграф" розповідає маловідомі факти про українського чемпіона, який прийшов у бокс волею долі. Світ, можливо, втратив талановитого футболіста, проте придбав одного із найуспішніших боксерів в історії.

Усик міг стати футболістом

Олександр досить пізно прийшов у бокс. Він займався різними видами, проте у серці у нього завжди був футбол. Усик до 15 років виступав за Академію "Таврії" (Сімферополь), де грав на позиції лівого півзахисника. Майбутній чемпіон покінчив із професійним футболом через гроші — футбольні тренування були платні, а ось у боксі — безкоштовні.

Усик у "Поліссі"

Любов Усика до футболу нікуди не зникла. Боксер на цей час є футболістом "Полісся" (Житомир). Очікується, що після закінчення кар’єри він дебютує у професійному футболі. Сам Усик говорив, що хоче зробити це у поєдинку проти "Динамо", за який він вболіває.

Олександр Усик з футболкою "Динамо" Київ

Ледве не помер у дитинстві

Розпад СРСР боляче вдарив по громадянах України у фінансовому плані. Тривала криза не пощадила і сім’ю Усиків, які переїхали на якийсь час на малу батьківщину до його матері в Чернігівську область. Саме там, за словами самого Олександра, "народився" нинішній Усик. У лікарні майбутній чемпіон почав "розмовляти" із Богом.

У мене була двостороння пневмонія, це переходило в туберкульоз, але такого, дякувати Богу, не сталося. Я пробув 320 днів із 365 у лікарні. Мені було 8-9 років, я був десь у другому класі. Я лежав у чернігівському тубдиспансері. Тоді я почав спілкуватися з Богом. Після лікарні я почав ходити до церкви. Олександр Усик

Усик розповів про дитинство у Чернігівській області

Цар підкаблучників

Зараз Усик — зразковий сім’янин, одружений з Катериною, першим коханням, з якою навчався в одній школі в паралельних класах. Пара виховує чотирьох дітей: Єлизавету, Кирила, Михайла та Марію. Дружина — головна муза та натхненниця у житті спортсмена. Усик називав її своєю "опорою та натхненням", а також визнавав її "головною в сім’ї", а себе "царем підкаблучників".

Усик заявив, що він "головний підкаблучник"

Олександр та Катерина Усики з молодшою дочкою

Олександр та Катерина одружилися у 2009 році у Сімферополі. До речі, в мережі ходить кумедне відео, на якому пара розбиває келихи (на щастя). Катерина тоді поцілила у припаркований автомобіль.

Весілля Усиків

Освічений спортсмен

Усик за прикладом братів Кличків займається не лише спортивною діяльністю, а й самоосвітою. Олександр закінчив Львівський державний університет фізичної культури, де здобув кваліфікацію тренера. На цьому боксер не зупинився і 2025 року отримав ступінь доктора філософії за спеціальністю "Право". Другу вищу освіту боксер здобув у Харківському національному університеті внутрішніх справ (ХНУВС), а його захист викликав бурхливу реакцію у мережі.

Почав із поразки

Усик є небитим чемпіоном у професійному боксі, проте мало хто знає, що українець має дивовижні результати в аматорах. На зорі своєї кар’єри Олександр провів 350 боїв у аматорах і програв лише 15 разів, каже офіційна статистика. Усик виграв усі ключові турніри на цьому рівні: Олімпійські ігри-2012 (до 91 кг), Чемпіонат світу-2011 (до 91 кг), Чемпіонат Європи-2008 (до 81 кг) та Турнір "Странджа-2008" (до 81 кг).

Усик — олімпійський чемпіон Лондона

Танець Олександра після перемоги у Лондоні увійшов у історію

Мало хто знає, але Усик почав свою аматорську кар’єру з поразки. Приблизно 2002 року Олександр програв дебютний бій невідомому бійцю. Боксер зізнався, що програв свій перший поєдинок, проте той чомусь не увійшов до жодної з боксерських баз. Українець одразу подумував над тим, щоб кинути бокс, проте його батько Олександр переконав сина спробувати ще, навівши приклад великого Евандера Холіфілда. Американець програв свої перші 2 поєдинки у любителях, але це не завадило йому стати легендою боксу.

Приходжу додому і говорю батькові: "Я програв". Він каже: "Гаразд, без проблем, спробуй ще раз". "Ти знаєш Евандера Холіфілда?" Потім мій батько розповів мені історію про Евандера Холіфілда. І я сказав: "Так, я спробую ще раз". І за два місяці я переміг. Олександр Усик

Насмішки Кличків

12 років тому в етері телеканалу "Інтер" прозвучала найамбіційніша заява Усика. Тоді молодий Олександр пообіцяв відібрати у Володимира та Віталія Кличків їхні чемпіонські титули. Брати тоді посміхалися і не сприймали слова олімпійського чемпіона серйозно.

До речі, Усик у 2025 році зізнався, що у нього тремтіли коліна, коли він говорив це на всю країну. Проте "Кіт" дотримався обіцянки.

Молодий Олександр Усик та брати Клички

Наразі Усик готується провести черговий захист титулів у гевівейті. Боксер поки не знає ім’я наступного суперника, хоча заявив, що хоче провести поєдинок проти "Бронзового бомбардувальника". Також Олександр не проти битися з "Руйнівником".