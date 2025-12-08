Рус

Насмішки Кличків та цар підкаблучників: невідомі факти з біографії Олександра Усика

Автор
Михайло Корнілов
Дата публікації
Читать на русском
Автор
Олександр Усик Новина оновлена 08 грудня 2025, 11:26
Олександр Усик. Фото Getty Images, instagram.com/usyk_kate1505

Українець вже назавжди записав своє ім’я в історію боксу

Чемпіон світу з боксу за версіями WBA, WBC та IBF у надважкій вазі Олександр Усик (24-0, 15 КО) готується до наступного бою. При цьому український боксер все ще не знає, з ким битиметься.

"Телеграф" розповідає маловідомі факти про українського чемпіона, який прийшов у бокс волею долі. Світ, можливо, втратив талановитого футболіста, проте придбав одного із найуспішніших боксерів в історії.

Усик міг стати футболістом

Олександр досить пізно прийшов у бокс. Він займався різними видами, проте у серці у нього завжди був футбол. Усик до 15 років виступав за Академію "Таврії" (Сімферополь), де грав на позиції лівого півзахисника. Майбутній чемпіон покінчив із професійним футболом через гроші — футбольні тренування були платні, а ось у боксі — безкоштовні.

Усик у "Поліссі"

Любов Усика до футболу нікуди не зникла. Боксер на цей час є футболістом "Полісся" (Житомир). Очікується, що після закінчення кар’єри він дебютує у професійному футболі. Сам Усик говорив, що хоче зробити це у поєдинку проти "Динамо", за який він вболіває.

Олександр Усик з футболкою Динамо Київ
Олександр Усик з футболкою "Динамо" Київ

Ледве не помер у дитинстві

Розпад СРСР боляче вдарив по громадянах України у фінансовому плані. Тривала криза не пощадила і сім’ю Усиків, які переїхали на якийсь час на малу батьківщину до його матері в Чернігівську область. Саме там, за словами самого Олександра, "народився" нинішній Усик. У лікарні майбутній чемпіон почав "розмовляти" із Богом.

У мене була двостороння пневмонія, це переходило в туберкульоз, але такого, дякувати Богу, не сталося. Я пробув 320 днів із 365 у лікарні.

Мені було 8-9 років, я був десь у другому класі. Я лежав у чернігівському тубдиспансері. Тоді я почав спілкуватися з Богом. Після лікарні я почав ходити до церкви.

Олександр Усик

Усик розповів про дитинство у Чернігівській області

Цар підкаблучників

Зараз Усик — зразковий сім’янин, одружений з Катериною, першим коханням, з якою навчався в одній школі в паралельних класах. Пара виховує чотирьох дітей: Єлизавету, Кирила, Михайла та Марію. Дружина — головна муза та натхненниця у житті спортсмена. Усик називав її своєю "опорою та натхненням", а також визнавав її "головною в сім’ї", а себе "царем підкаблучників".

Усик заявив, що він "головний підкаблучник"
Олександр та Катерина Усики з молодшою дочкою
Олександр та Катерина Усики з молодшою дочкою

Олександр та Катерина одружилися у 2009 році у Сімферополі. До речі, в мережі ходить кумедне відео, на якому пара розбиває келихи (на щастя). Катерина тоді поцілила у припаркований автомобіль.

Весілля Усиків

Освічений спортсмен

Усик за прикладом братів Кличків займається не лише спортивною діяльністю, а й самоосвітою. Олександр закінчив Львівський державний університет фізичної культури, де здобув кваліфікацію тренера. На цьому боксер не зупинився і 2025 року отримав ступінь доктора філософії за спеціальністю "Право". Другу вищу освіту боксер здобув у Харківському національному університеті внутрішніх справ (ХНУВС), а його захист викликав бурхливу реакцію у мережі.

Почав із поразки

Усик є небитим чемпіоном у професійному боксі, проте мало хто знає, що українець має дивовижні результати в аматорах. На зорі своєї кар’єри Олександр провів 350 боїв у аматорах і програв лише 15 разів, каже офіційна статистика. Усик виграв усі ключові турніри на цьому рівні: Олімпійські ігри-2012 (до 91 кг), Чемпіонат світу-2011 (до 91 кг), Чемпіонат Європи-2008 (до 81 кг) та Турнір "Странджа-2008" (до 81 кг).

Усик — олімпійський чемпіон Лондона
Танець Олександра після перемоги у Лондоні увійшов у історію

Мало хто знає, але Усик почав свою аматорську кар’єру з поразки. Приблизно 2002 року Олександр програв дебютний бій невідомому бійцю. Боксер зізнався, що програв свій перший поєдинок, проте той чомусь не увійшов до жодної з боксерських баз. Українець одразу подумував над тим, щоб кинути бокс, проте його батько Олександр переконав сина спробувати ще, навівши приклад великого Евандера Холіфілда. Американець програв свої перші 2 поєдинки у любителях, але це не завадило йому стати легендою боксу.

Приходжу додому і говорю батькові: "Я програв". Він каже: "Гаразд, без проблем, спробуй ще раз".

"Ти знаєш Евандера Холіфілда?" Потім мій батько розповів мені історію про Евандера Холіфілда.

І я сказав: "Так, я спробую ще раз". І за два місяці я переміг.

Олександр Усик

Насмішки Кличків

12 років тому в етері телеканалу "Інтер" прозвучала найамбіційніша заява Усика. Тоді молодий Олександр пообіцяв відібрати у Володимира та Віталія Кличків їхні чемпіонські титули. Брати тоді посміхалися і не сприймали слова олімпійського чемпіона серйозно.

До речі, Усик у 2025 році зізнався, що у нього тремтіли коліна, коли він говорив це на всю країну. Проте "Кіт" дотримався обіцянки.

Молодий Олександр Усик та брати Клички
Молодий Олександр Усик та брати Клички

Наразі Усик готується провести черговий захист титулів у гевівейті. Боксер поки не знає ім’я наступного суперника, хоча заявив, що хоче провести поєдинок проти "Бронзового бомбардувальника". Також Олександр не проти битися з "Руйнівником".

Теги:
#Бокс #Олександр Усик