"Байкал належить Путіну": у Росії зробили дивну заяву
Підлабузництво російських політиків зашкалює
Дворазовий олімпійський чемпіон із хокею, депутат Держдуми В’ячеслав Фетісов назвав озеро Байкал "президентським". При цьому колишній хокеїст зазначив, що РФ може "поховати" озеро через неконтрольовану вирубку лісу.
Що потрібно знати
- Фетісов вказав на проблеми Байкалу
- В’ячеслав назвав Байкал путінським
- У мережі розкритикували колишнього спортсмена
Відповідний коментар Фетісова наводить RTVI. В’ячеслав заявив, що довкола Байкалу очисні споруди не відповідають вимогам. Примітно, що саме Держдума РФ ухвалила законопроєкт, що дозволяє за певних умов вирубку лісу на озері.
Ми не розуміємо важливості Байкалу як стратегічного ресурсу президента нашої країни та всього народу. Унікальне озеро у плані самоочищення. Воно має безпрецедентні властивості на планеті Земля.
Антропогенне навантаження на унікальності озера сьогодні є надзвичайним. Будь-який неправильний рух, і ми можемо поховати озеро як таке. Я проїхав цього літа 2 000 кілометрів уздовж Байкалу: йде самозахоплення, вирубка лісу. Найстрашніше, що очисні споруди на Байкалі не відповідають вимогам.
У мережі лише посміялися зі слів Фетисова. Користувачі відзначили підлабузництво політика.
Довідка: Байкал — це унікальне тектонічне озеро в Сибіру, найглибше прісноводне озеро планети, найбільший резервуар прісної води (близько 20% світових запасів). Воно є об’єктом Світової спадщини ЮНЕСКО.
Нагадаємо, весь російський хокей перебуває під санкціями після початку повномасштабного вторгнення РФ в Україну. Усі збірні Росії були усунені від усіх міжнародних змагань. Російських хокеїстів не пустять на ЧС-2026 та Олімпійські ігри-2026.