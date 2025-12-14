"Байкал належить Путіну": у Росії зробили дивну заяву

Ми не розуміємо важливості Байкалу як стратегічного ресурсу президента нашої країни та всього народу. Унікальне озеро у плані самоочищення. Воно має безпрецедентні властивості на планеті Земля.

Антропогенне навантаження на унікальності озера сьогодні є надзвичайним. Будь-який неправильний рух, і ми можемо поховати озеро як таке. Я проїхав цього літа 2 000 кілометрів уздовж Байкалу: йде самозахоплення, вирубка лісу. Найстрашніше, що очисні споруди на Байкалі не відповідають вимогам.