Путіну підклали свиню: скандал із зрадницею України набирає обертів

У РФ не всі задоволені рішенням глави Кремля

Заступник голови комітету Держдуми з фізичної культури та спорту Дмитро Свищев з обережністю висловився про ситуацію із Софією Лискун. Напередодні титулована спортсменка відмовилася від громадянства України та взяла паспорт Росії.

Що потрібно знати

Путін своїм указом дав російське громадянство Лискун

Раніше спортсменка ображала росіян

У РФ незадоволені "поповненням", але проти Путіна відкрито не підуть

Відповідний коментар Свищева наводить Sport24.ru. За його словами, він підтримує росіян, які критикують перехід українки, але водночас він із розумінням ставиться до рішення президента РФ Володимира Путіна. Депутат зазначив, що Лискун пройшла перевірку російських спецслужб.

Ніхто не приноситиме нашому президенту документ, якщо претендент, який отримує громадянство, не пройшов повну перевірку. З одного боку, я стурбований цією ситуацією і розумію народ. Але я звик довіряти нашим компетентним органам, які перевіряють будь-яку людину, яка отримує громадянство. Дмитро Свищев

Дмитро Свищев

Додамо, що у РФ багато хто не задоволений новою росіянкою. Річ у тому, що Лискун у 2022 році називала представників РФ "какашками". Таким чином, Путіну замість "геополітичної перемоги" "підклали свиню".

Варто зазначити, що росіян завжди недолюблювали незалежно від конфліктів між Україною та РФ. Усі їх недолюблювали, бо дивишся на людину – і зрозуміло, що вона якась какашка. Дивиться на тебе і начебто посміхається, а потім три кроки робить – або тренеру, або своїм типу подружкам починає розповідати, який ти поганий. Софія Лискун

Довідка: Лискун — уродженка Луганська. Дворазова чемпіонка Європи зі стрибків у воду, дворазова чемпіонка Європи з водних видів спорту, вигравала "срібло" на чемпіонаті світу, завойовувала "срібло" та "бронзу" на Юнацькій Олімпіаді-2018.

Нагадаємо, зрада Лискун викликала великий суспільний резонанс в Україні. Спортивна влада спробує ізолювати колишню українку від міжнародних змагань.