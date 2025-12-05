"Трамп - не вічний". Експосол пояснив, як діяти через зміну стратегії нацбезпеки США

Американці "мають суперечності" з європейськими чиновниками, чиї уряди демонструють "нереалістичні очікування", йдеться у документі

Білий дім опублікував оновлену стратегію національної безпеки. В документі йдеться, що Штати більше не відповідатимуть за світовий порядок: "ці дні завершено". Припинення війни в Україні названо одним з ключових інтересів.

Штати вписали завершення війни в Україні у список своїх основних інтересів

В новій стратегії нацбезпеки зазначено, що США не зацікавлені, щоб НАТО постійно розширювався

Колишній посол України у США Єльченко пояснив, що означає нова стратегія Америки для України та Європи

Про припинення війни в Україні та стабільність з Росією

Документ оприлюднено на сайті Білого Дому. В ньому зазначено, що ключовим інтересом США залишається припинення бойових дій в Україні та забезпечення такої моделі післявоєнної відбудови, яка дозволить Україні зберегти стійкість і життєздатність у довгостроковій перспективі. Головним пріоритетом у Європі у новій стратегії визначено відновлення стратегічної стабільності з Росією.

Важливо стабілізувати економіку європейських країн, запобігти ненавмисній ескалації або розширенню війни та відновити стратегічну стабільність із Росією. А також — забезпечити поствоєнне відновлення України для її виживання як життєздатної держави, — йдеться в документі

Про НАТО та відносини з Європою

У новій стратегії національної безпеки наголошується, що США зацікавлені, щоб НАТО більше не сприймалося, як "альянс, що постійно розширюється". Крім того, європейські держави мають взяти на себе більшу відповідальність за власну оборону. Водночас відносини Європи з РФ найближчими роками вимагатимуть активної дипломатичної присутності Вашингтона.

Європейські союзники мають значну перевагу над Росією в плані жорсткої сили майже за всіма показниками, за винятком ядерної зброї. В результаті війни Росії в Україні відносини Європи з Росією зараз значно погіршилися, і багато європейців вважають Росію екзистенційною загрозою. Управління відносинами Європи з Росією вимагатиме значного дипломатичного залучення США, як для відновлення умов стратегічної стабільності на євразійському континенті, так і для зменшення ризику конфлікту між Росією та європейськими державами, — йдеться у стратегії

Зазначається, що адміністрація США "має суперечності" з європейськими чиновниками, чиї уряди демонструють "нереалістичні очікування" і підривають демократичні процеси.

Що означає для України нова стратегія нацбезпеки США — Володимир Єльченко

Колишній посол України в США, дипломат Володимир Єльченко прокоментував оновлену стратегію нацбезпеки США. На його думку, позиція США, викладена в ній підтверджує, що Україна та її європейські союзники мають протриматися до проміжних виборів у США (3 листопада 2026 року).

Трамп — не вічний, і саме тому Путін так поспішає, поки той при владі. А Європі, окрім нескінченного терпіння, треба нарешті почати діяти, а не без кінця проводити наради у Брюсселі та писати плани і стратегії, Володимир Єльченко

Інші тези нової стратегії нацбезопасності США

Близький Схід більше не є домінуючим напрямком американської зовнішньої політики

Індо-Тихоокеанський регіон стане одним із ключових геополітичних та економічних фронтів цього століття

США мають зосередитися на торгівлі з Китаєм тільки нестратегічними товарами

Як повідомляв "Телеграф", віцепрезидент США Джей Ді Венс заявив, що найбільшим розчаруванням на посаді для нього стала невдача зусиль щодо досягнення угоди про припинення війни Росії проти України.